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Семья инвалидов лишилась пособия, потому что купила старую машину

www.lsm.lv 14.10.2017. 16:57   Печатать
Житель Озолниекского края Арманд, покупая за 250 евро сильно подержанный автомобиль, не подозревал, какую медвежью услугу оказывает своей семье. Из-за наличия авто они с супругой мигом лишились социальных льгот, сообщает LTV в передаче 4. studija.

Покупка машины призвана была облегчить жизнь семьи: у Арманда - третья группа инвалидности, его супруга тоже много лет больна - ее пенсия по инвалидности составляет всего 122 евро. Им предоставлен статус малоимущих. До приобретения машины им самоуправление оплачивало часть посещений врачей, медикаменты - но из-за «обновки» возрастом 27 лет (!) ситуация резко изменилась.

 

«У меня был старый «гольф» 1989 года, шесть лет отъездил, мотор выработал свой ресурс. Ремонтировать не было денег. Ликвидировал «гольф», купил 27-летнюю Audi 80. В связи с чем нам было отказано по всех пособиях - на покупку топлива, на медикаменты», - поделился Арманд. Без социальной помощи доходов им с супругой на жизнь не хватает.

 

«Теперь мы целый год не можем получать практически ничего, а мне на охрану нужно ехать, там 4 км идти - я же не смогу тогда без машины работать. За ребенком в школу-интернат надо ездить. Жена больна - один день так-сяк еще чувствует себя, другой лежит в кровати. Как могут быть такие законы!» - возмущается мужчина. «Я купил 27-летнюю машину, которую месяц ремонтировал!» - добавил он. 

 

Руководитель соцслужбы Озолниекского края Сармите Строде признала, что семья Арманда находится в поле зрения ведомства, но «информация о конкретном случае - конфиденциальна».

 

Комментируя ситуацию с пособиями в целом, Строде пояснила: ее регулируют нормативные акты, а правила Кабмина гласят - у получателей пособия не может иметься ни одного транспортного средства в собственности. Но самоуправление издало собственные обязывающие правила, разрешающие получать пособие и тем, кто дольше 12 месяцев владеет своей машиной.

В пособии могут отказать и на том основании, что человек не зарегистрировался в положенный срок в Госагентстве занятости и утратил официальный статус безработного, если он поступил на работу или купил имущество.

 

К сожалению, это не зависит от стоимости авто - «мы не видим, стоило ли оно 5000 или 500 евро», говорит Строде. Но она заверила, что случай Арманда - небезнадежный, ему лишь нужно прийти на прием, написать заявление и обсудить сложившуюся ситуацию. Может, что-то и удастся сделать.

Расположить последовательности

Комментарии:

xxxxx 14.10.2017. 18:00:19
А сколько ещё таких по стране!Кто то решил что если они купили развалюху то уже богатые.Видите они знают наблюдают за ними,им помощь сейчас нужна а не через неделю или месяц ,будем видите ли решать!Засиделись в конторках разных как к ним не придешь вид как будто они до этого уголь разгружали пришли отдохнуть и вот ты приперся со своими проблемами бумажки приносишь.

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