Донорами могут быть люди возрасте от 18 до 65 лет с весом не менее 50 кг. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карту), а также номер своего банковского счета. За сданную кровь донорам выплачивают компенсацию в размере 4,27 евро, которую перечисляют на указанный ими банковский счет.



Каждый донор, пришедший сдать кровь, может запросить также справку о результатах тестирования его крови. За день до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, жирную, острую и другую нездоровую пищу.

После сдачи крови как минимум 2 часа следует воздержаться от управления транспортным средством, как минимум 12 часов нельзя перевозить пассажиров, управлять поездом, самолетом, работать на высоте и выполнять тяжелую физическую работу.