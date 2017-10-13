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В Елгавской краевой думе пройдет День донора

novaja.lv 13.10.2017. 12:07   Печатать
19 октября с 10 до 14 часов в зале Елгавской краевой думы (ул.Паста,37, на первом этаже) будет организован День донора. Жертвовать кровь приглашаются доноры крови всех групп, но особенно просят отозваться доноров группы «0».

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Донорами могут быть люди возрасте от 18 до 65 лет с весом не менее 50 кг. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карту), а также номер своего банковского счета. За сданную кровь донорам выплачивают компенсацию в размере 4,27 евро, которую перечисляют на указанный ими банковский счет.


Каждый донор, пришедший сдать кровь, может запросить также справку о результатах тестирования его крови. За день до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, жирную, острую и другую нездоровую пищу.

 

После сдачи крови как минимум 2 часа следует воздержаться от управления транспортным средством, как минимум 12 часов нельзя перевозить пассажиров, управлять поездом, самолетом, работать на высоте и выполнять тяжелую физическую работу.

 

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