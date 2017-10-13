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Человек лежит на улице, будто пьяный. А он болен...

Марианна Вагале 13.10.2017. 11:00   Печатать
Вчера сотрудники полиции самоуправления передали медикам неотложки двух мужчин, которые в бессознательном состоянии лежали на улице, будто пьяные. Но алкоголь, как выяснилось, они не употребляли, а нуждались в помощи из-за проблем со здоровьем

Представитель полиции самоуправления Сандра Рексце сообщила, что первый такой вызов в четверг был получен в 11.06 с улицы Райня. Лежавший на улице 54-летний мужчина пояснил патрульным, что болеет сахарным диабетом и ему внезапно стало плохо. Алкоголь, как выяснили стражи порядка, он не употреблял. На место происшествия были вызваны медики неотложки, которые доставили мужчину в больницу.


А в 18.08, сообщив о пьяном на улице, стражей порядка вызвали на ул.Матера. Мужчину, не способного самостоятельно передвигаться и назвать свои данные, доставили в вытрезвитель. Однако проверка на алкометре показала 0.00 промилле. Выяснилось, что у 36-летнего мужчины сахарный диабет и он употребил метадон, что усугубило состояние. Вызванные медики доставили мужчину в больницу.

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