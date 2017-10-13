Напомним: уголовный процесс в отношении железнодорожного мастера Александра Красноперова был начат 27 сентября прошлого года, а первое заседание суда по этому делу состоялось 25-го января текущего. Согласно материалам дела, обвиняемый, будучи сотрудником VAS Latvijas Dzelzceļš, систематично и целенаправленно занимался сбором неразглашаемых данных военного характера, с целью передачи их другому государству напрямую или при посредничестве другого лица. Суду потребовалось восемь месяцев, чтобы, наконец, опросить всех коллег Красноперова - сотрудников LDZ, которые в этом деле выступают как свидетели. По словам адвоката обвиняемого Геннадия Иванкина, никто не подтвердил версию обвинения - ни свидетели, ни представители руководства.

Любопытно, что на состоявшееся четверг заседание аналитик Полиции безопасности Латвии не явился, отмечает ПБК. Как пояснила прокурор Зинта Мейя - личность сотрудника спецслужбы должна остаться в тайне, и поэтому для его допроса была использована видеоконференция. Тем временем адвокат отмечает, что на предыдущее заседание представитель ПБ не явился.

Уже практически год обвиняемый содержится под стражей. Защита каждое заседание поднимает вопрос о смене меры пресечения, однако пока - безрезультатно. « Речь идет о том, что и письменно в этом процессе отмечено, что один из поводов держать Александра Красноперова за решеткой - не только тяжесть якобы совершенного им деяния, которое еще не доказано, а сам факт, что он является негражданином. Это аргументируют очень коротко - он может выехать в любое время в Россию без визы, как будто у Латвийского государства ни одной собаки, ни одного пограничника нет на границ», - рассказывает адвокат.Отметим, несмотря на то, что речь идет о технике НАТО, которую Красноперов сфотографировал на Елгавской железнодорожной станции, в деле в качестве потерпевшего не фигурирует ни Североатлантический альянс, ни Соединенные штаты.

«Техника принадлежит США, которая никакого интереса к этому процессу не высказала. Она не признана даже потерпевшей стороной в этом процессе, ни какое другое учреждение НАТО. Непонятно, почему мы так рьяно защищаем интересы НАТО? Это конечно похвально, но не бежим ли мы впереди паровоза?», - говорит адвокат Иванкин, прогнозируя, что процесс будет долгим, и даже если суд оправдает подозреваемого, то прокуратура может обжаловать приговор. В свою очередь защита готова дойти вплоть до Европейского суда по правам человека. Следующее заседание Елгавского городского суда по конкретному делу запланировано на 13 ноября.