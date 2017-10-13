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Елгавчанка в лотерее Maxima Latvija выиграла автомашину

novaja.lv 13.10.2017. 10:11   Печатать
Главный приз в лотерее Maxima Latvija" в аккаунте карты лояльности "Paldies" в интернете, - автомашину Fiat 500S 1.2 Sport - выиграла елгавчанка, мама троих детей Норгита Никонова.

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"Когда мне позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, я как раз была в магазине "Maxima XX" и даже не слышала звонка. После того как я перезвонила и мне сказали о выигрыше, я не могла этому поверить. Члены семьи и друзья тоже не сразу поверили, поэтому мы очень ждали, когда будут опубликованы результаты лотереи, чтобы еще раз удостовериться. Однако друзья, а также многие родственники сказали, что поверят только тогда, когда сами увидят машину ", - с восторгом говорит хозяйка новой автомашины Норгита Никонова.

 

Обладательница главного выигрыша в лотерее упомянула, что еще летом они с мужем подумывали о приобретении еще одной машины, чтобы можно было возить в детский сад младших детей. Поэтому выигрыш подоспел как раз вовремя.

 

"Семья имеет огромную ценность, поэтому мы искренне рады, что главный приз в этой лотерее получила наша лояльная клиентка, у которой такая большая семья. Мы также испытываем удовлетворение от того, что победительница не только оценила особые скидки с картой "Paldies", но и пользуется аккаунтом карты "Paldies" в интернете. Также следует отметить, что Норгита была одной из первых, кто зарегистрировал свой аккаунт карты "Paldies" в интернете осенью прошлого года", - отмечает коммерческий директор "Maxima Latvija" Виктор Троицын.

 

Обладательница главного приза получила также подарочную карту "Gjensidige" стоимостью 50 евро на приобретение страховки OCTA и подарочную карту от "Lukoil" на покупку горючего стоимостью 50 евро.

 

В лотерее мог принять участие любой человек, который пользуется аккаунтом карты "Paldies" в интернете и в период с 5 сентября по 2 октября в своем аккаунте по крайней мере два раза выбрал и подтвердил один из еженедельных призов.

 

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