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Со следующего года в Озолниекском крае на 41% вырастет тариф на тепло

LETA 13.10.2017. 08:57   Печатать
В первом полугодии 2018 года в Озолниекском крае тариф на теплоэнергию увеличится на 41% - до 67,02 евро за мегаватт-час, о чем свидетельствует заявление коммунального предприятия Ozolnieku KSDU.

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Этой осенью местные жители платят за отопление 47,62 евро за МВт-ч. В компании пояснили, что утвержденный в 2008 году тариф на услуги теплоснабжения был в силе до 1 апреля 2017 года, в связи с чем предприятию в этом году предстояло разработать и утвердить новый тариф.

 

Новый тариф разработан с учетом произошедших за эти годы изменений составляющих тарифа и стоимости производства тепловой энергии в новой котельной, как это предусмотрено правилами использования финансирования фондов Европейского союза для строительства котельных для домов.


ООО Ozolnieku KSDU отмечает, что сократилась государственная поддержка производства теплоэнергии в процессе когенерации, существенно возросли издержки в процессе производства теплоэнергии, заработная плата и административные расходы.


Кроме того, полученная в процессе реновации многоквартирных жилых зданий экономия тепловой энергии и теплые зимы в последние годы снизили объем продажи тепловой энергии, в связи с чем фиксированные затраты, например, обслуживание и амортизация оборудования, страхование, зарплаты, должны быть разделены на меньшее количество проданной энергии. Для восстановления объемов продажи тепловой энергии к централизованной системе отопления в поселке Озолниеки были подключены новые потребители, однако эти меры существенно увеличили расходы на амортизацию основных средств и обслуживание банковских кредитов.


С учетом того, что рост тарифа существенно влияет на банковские кредиты и процентные платежи, которые взяты для обеспечения софинансирования проектов Когезии, предприятие обратилось в банк с просьбой о пересмотре условий займа, увеличив срок погашения основной суммы с 15 до 20 лет и сократив процентную ставку с 1,9% в год на 1,5% в год.

 

В случае положительного решения банка можно было бы уменьшить рассчитанный тариф с 67,02 до 63,61 евро за МВт-ч.
30 октября в зале Озолниекской краевой думы Комиссия по регулированию общественных услуг организует собрание с целью информировать пользователей общественных услуг о тарифном плане и включенных в него издержках, необходимости изменить тарифы, предоставить ответов на вопросы и выслушать рекомендации и предложения по проекту тарифов.


Председатель правлени ООО Ozolnieku KSDU Рихард Закрепскис пояснил, что тариф на тепловую энергию в Озолниеки не менялся годами, однако за это время в инфраструктуру были сделаны значительные инвестиции.

Расположить последовательности

Комментарии:

:o) 13.10.2017. 10:37:03
а при смене власти народ всегда крайний.
Контра. 13.10.2017. 09:36:20
Чё так слабо ?.
нужно поднять сразу на 300 %, чтоб жизнь раем не казалась !.
МОР латвийцев продолжается.

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