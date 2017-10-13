Этой осенью местные жители платят за отопление 47,62 евро за МВт-ч. В компании пояснили, что утвержденный в 2008 году тариф на услуги теплоснабжения был в силе до 1 апреля 2017 года, в связи с чем предприятию в этом году предстояло разработать и утвердить новый тариф.

Новый тариф разработан с учетом произошедших за эти годы изменений составляющих тарифа и стоимости производства тепловой энергии в новой котельной, как это предусмотрено правилами использования финансирования фондов Европейского союза для строительства котельных для домов.



ООО Ozolnieku KSDU отмечает, что сократилась государственная поддержка производства теплоэнергии в процессе когенерации, существенно возросли издержки в процессе производства теплоэнергии, заработная плата и административные расходы.



Кроме того, полученная в процессе реновации многоквартирных жилых зданий экономия тепловой энергии и теплые зимы в последние годы снизили объем продажи тепловой энергии, в связи с чем фиксированные затраты, например, обслуживание и амортизация оборудования, страхование, зарплаты, должны быть разделены на меньшее количество проданной энергии. Для восстановления объемов продажи тепловой энергии к централизованной системе отопления в поселке Озолниеки были подключены новые потребители, однако эти меры существенно увеличили расходы на амортизацию основных средств и обслуживание банковских кредитов.



С учетом того, что рост тарифа существенно влияет на банковские кредиты и процентные платежи, которые взяты для обеспечения софинансирования проектов Когезии, предприятие обратилось в банк с просьбой о пересмотре условий займа, увеличив срок погашения основной суммы с 15 до 20 лет и сократив процентную ставку с 1,9% в год на 1,5% в год.

В случае положительного решения банка можно было бы уменьшить рассчитанный тариф с 67,02 до 63,61 евро за МВт-ч.

30 октября в зале Озолниекской краевой думы Комиссия по регулированию общественных услуг организует собрание с целью информировать пользователей общественных услуг о тарифном плане и включенных в него издержках, необходимости изменить тарифы, предоставить ответов на вопросы и выслушать рекомендации и предложения по проекту тарифов.



Председатель правлени ООО Ozolnieku KSDU Рихард Закрепскис пояснил, что тариф на тепловую энергию в Озолниеки не менялся годами, однако за это время в инфраструктуру были сделаны значительные инвестиции.