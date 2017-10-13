 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Новая неделя будет теплее и суше

novaja.lv 13.10.2017. 08:23   Печатать
Самым теплым и сухим днем на этой неделе, несмотря на прогнозируемый порывистый ветер, станет воскресенье. Синоптики обещают потепление до 14-15 градусов. Необычно теплая для середины октября погода ожидается и на следующей неделе. Осадков тоже будет значительно меньше.

Смотреть фото (1)

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 13 октября, в Елгаве ожидается преимущественно пасмурная погода с кратковременными дождями и умеренным западным ветром, который во второй половине дня сменит направление на северо-западное и временами будет усиливаться до 7-13 м/с, а на побережье Курземе - до 20 м/с. Воздух прогреется до 12 градусов. К ночи ветер ослабеет, небо местами будет проясняться и похолодает до 4-6 градусов.

 

Субботний день ожидается пасмурным, холодным и дождливым, но к вечеру осадки прекратятся, потеплеет до 13 градусов. Ночь на воскресенье ожидается относительно теплой - почти на всей территории страны столбик термометра будет держаться на отметке 10-11 градусов.


В воскресенье днем синоптики обещают облачную, с прояснениями, погоду. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 м/с. Потеплеет до 14 градусов. Дождя в Елгаве не ожидается.

 

В понедельник при умеренном ветре южных направлений и переменной облачности в Елгаве потеплеет до 15-16 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают. Во вторник, согласно нынешним прогнозам, может стать еще на градус теплее, но местами возможен небольшой дождь.


В середине недели вновь ожидается порывистый ветер переменных направлений, скорость которого в прибрежных районах может превысить 20 м/сек, временами пройдут дожди, дневная температура воздуха снизится до 13 градусов. К концу недели она опустится до +11 градусов. Ночная температура воздуха на следующей неделе будет колебаться в пределах 5-11 градусов.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā