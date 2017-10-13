По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 13 октября, в Елгаве ожидается преимущественно пасмурная погода с кратковременными дождями и умеренным западным ветром, который во второй половине дня сменит направление на северо-западное и временами будет усиливаться до 7-13 м/с, а на побережье Курземе - до 20 м/с. Воздух прогреется до 12 градусов. К ночи ветер ослабеет, небо местами будет проясняться и похолодает до 4-6 градусов.

Субботний день ожидается пасмурным, холодным и дождливым, но к вечеру осадки прекратятся, потеплеет до 13 градусов. Ночь на воскресенье ожидается относительно теплой - почти на всей территории страны столбик термометра будет держаться на отметке 10-11 градусов.



В воскресенье днем синоптики обещают облачную, с прояснениями, погоду. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 м/с. Потеплеет до 14 градусов. Дождя в Елгаве не ожидается.

В понедельник при умеренном ветре южных направлений и переменной облачности в Елгаве потеплеет до 15-16 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают. Во вторник, согласно нынешним прогнозам, может стать еще на градус теплее, но местами возможен небольшой дождь.



В середине недели вновь ожидается порывистый ветер переменных направлений, скорость которого в прибрежных районах может превысить 20 м/сек, временами пройдут дожди, дневная температура воздуха снизится до 13 градусов. К концу недели она опустится до +11 градусов. Ночная температура воздуха на следующей неделе будет колебаться в пределах 5-11 градусов.