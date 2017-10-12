В Елгавском пожарном депо идет ремонт, в ходе которого уже утеплен фасад здания, начались реновация и благоустройство внутренних помещений, кроме того в депо будет установлен дизельный генератор, который сможет обеспечить здание электроэнергией в случае аварии. Ремонтные работы продолжатся до середины декабря.



Финансирование для утепления здания и других ремонтных работ Елгавскому депо Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) предоставили Вооруженные силы США. Как сообщает посольство США в Латвии, более 10 зданий ГПСС в нашей стране уже отремонтированы в рамках проекта сотрудничества. После оценки состояния Елгавского пожарного депо был разработан технический проект, и в июне начались ремонтные работы. Расходы составляют более 437 тыс. евро (без НДС). Полностью статью читайте в новом номере «Новой газеты».

Царствие Небесное: Где оно находится и как туда попасть?

Царствие Небесное. Что это и где? В философских и религиозных книгах, воображении или вообще на том свете? Ответить на такие вопросы с точки зрения Церкви может не каждый даже воцерковленный человек. При этом Господь упоминает пятьдесят пять раз Царствие Небесное и тридцать два раза - Царствие Божие... А в Евангелии каждое слово на вес золота.



«Когда мы говорим о Царстве Небесном, нас сразу сбивает с толку его «небесность», которая подсознательно воспринимается нами как что-то не вполне реальное, исключительно духовное или как минимум неземное или загробное. Однако в евангельских текстах «Небо» - синоним имени Божия, и, соответственно, «Царство Небесное» не что иное, как Его, Бога, правление на Земле - и только. Но это такое живое и реальное присутствие Бога в человеческой жизни, что оно оказывается той самой жемчужиной, ради которой все остальное с легкостью продается и забывается.

Царство Небесное бесконечно далеко от состояния «душевного комфорта» или «карманного Бога в душе», которым так любят оправдывать свое практическое безбожие наши современники. Здесь Бог приходит к человеку именно как Царь, Господин, и это откровение невозможно ни перепутать, ни сымитировать. Царь не бывает без своих подданных: точно так же и Царство Небесное появляется лишь там, где происходит встреча человека и Бога - встреча, результатом которой для этого человека становится новая жизнь... Нечего искать это Царство ни во времени, ни в пространстве - оно постоянно рядом.», - поясняет протоиерей Петр Великанов. Полностью статью читайте в новом номере газеты.