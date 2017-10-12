Наиболее масштабные работы по благоустройству запланированы во дворе домов ул. Католю, 6 и ул. Католю, 8. Здесь намечено перестроить систему ливневой канализации, покрыть брусчаткой площадку для автостоянки, установить урны для мусора, оборудовать сушилку для белья и обновить насаждения. Планируемые расходы составляют около 53 000 евро. В понедельник завершился закупочный конкурс на проведение работ, его результаты еще оцениваются. «Когда станет известен исполнитель работ, будем знать точный размер затрат», - пояснил технический директор ООО JNĪP Олег Кукутс. Софинансирование самоуправления на этот проект составит 10 000 евро.



В программе благоустройства дворов в этом году стартует и дом по ул. Астеру, 17. Его жильцы запланировали оборудовать детскую игровую площадку с качелями, игровым элементом с горкой, скамеечками и мусорной урной. Работы обойдутся в 4200 евро, из которых 2000 евро - софинансирование самоуправления. Следует добавить, что в конкурсе благоустройства дворов этот дом стартовал и в прошлом году, решив огородить территорию. Управляющий домом Гатис Озолс признал, что успешный опыт дал стимул к продолжению работ, поскольку условия конкурса и последующие шаги, которые надо сделать для получения поддержки самоуправления, уже известны. «Поставщик игровых элементов и исполнитель работ уже известен, сейчас ведется оформление документации. Надеюсь, что реальные работы в нашем дворе могут начаться еще в этом месяце», - сказал Г.Озолс.



Третий дом, участвующий в программе благоустройства, - ул. Сармас, 21. Его жильцы пожелали привести в порядок подъездную дорогу. О.Кукутс рассказал, что в этом дворе работы уже завершены - залатаны ямы на асфальтированной подъездной дороге, а заодно приведены в порядок крышки колодцев ливневой канализации. Затраты составили 3800 евро, в том числе софинансирование самоуправления - 1812,29 евро.



На конкурс программы благоустройства в общей сложности было подано четыре заявки, но позднее владельцы квартир дома по ул. Католю, 9 свое участие в конкурсе прервали из-за больших расходов на намеченные работы.

