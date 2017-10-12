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Сейм отклонил поправки, которые бы обязали крестьян страховать технику

www.lsm.lv 12.10.2017. 13:57   Печатать
Сегодня Сейм отклонил утвержденный в правительстве законопроект, который предусматривал введение обязательного страхования для сельскохозяйственной техники. Сейчас тракторы и другую технику, если она не используется на общих дорогах, страховать не надо, сообщает Латвийское радио 4.

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Депутат Сейма Эдвард Смилтенс заявил, что попытка «обложить» фермеров обязательной страховкой выглядит как лоббирование интересов страховых компаний, которые пытаются покрыть свои расходы:

 

«Чтобы покрыть убытки, цены на страховку уже увеличены - все будут платить дороже. (..) просто поняли, что есть огромное количество транспортных средств, которые можно страховать. Например, тракторы, которые работают в болотах. Они никогда с другим транспортом не встречаются! Разве что об танк, утонувший во времена Второй Мировой войны, стукнутся. Зачем их страховать, если они на дорогу не выезжают? А в Минземледелия зарегистрированы 90 тыс. тракторов. Это же какая прибыль будет, ведь риск этой категории очень маленький!», - говорит Смилтенс.

 

Президент Ассоциации страховщиков Латвии Янис Абашинс не видит в законопроекте признаков лоббирования. По его словам, необходимость введения этого закона обусловлена решениями европейских судов. Они обязательны для исполнения во всех странах Европы:

 

«Насчет лоббирования страховых компаний я бы сказал очень просто: тот объем бизнеса, который страховщики получили бы из-за этой поправки, был бы настолько незначительным, что для многих компаний это капля в море Грубо подсчитали, что максимум это в отрасль миллион евро принесло бы. Это не лоббирование, а несколько решений европейских судов, которые обязали участников ЕС внедрить эти нормы в национальное законодательство».

 

Сегодняшним решением Сейма Абашин был удивлен: «Очень интересно, что отклонили, учитывая, что эти решения одобрены министерствами, контролируемыми премьерским Союзом «зеленых» и крестьян. Будем искать другие решения, которые подходили бы крестьянам».

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