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Собранные листья можно бесплатно сдать в трех местах

novaja.lv 12.10.2017. 12:50   Печатать
С началом осеннего листопада становится актуальным вопрос о сборе и вывозе листьев. Елгавское муниципальное учреждение Pilsētsaimniecība информирует, что владельцы частных территорий могут бесплатно сдать до пяти мешков собранных листьев на площадках для сортировки мусора по улице Ганибу, 84, улице Салнас, 20 и П.Лейиня, 6.

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Большее количество собранной листвы можно сдать на сортировочной станции Brakšķi. Стоимость услуги - 23,23 евро за тонну.


При необходимости можно заказать контейнер для строительного мусора вместимостью 7 кубометров, который может быть временно размещен на указанной территории. Стоимость вывоза контейнера с рассортированными биоразлагаемыми отходами на территории Елгавы составляет 57,05 евро (включая НДС). Плата за простой контейнера выплачивается с четвертого дня - 1,65 евро (включая НДС) за каждый последующий день.


Арендовать контейнер можно по тел. 29425342 или 63048965. Дополнительную информацию можно найти на домашней странице ООО Jelgavas komunālie pakalpojumi: www.komunalie.lv.

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