Большее количество собранной листвы можно сдать на сортировочной станции Brakšķi. Стоимость услуги - 23,23 евро за тонну.



При необходимости можно заказать контейнер для строительного мусора вместимостью 7 кубометров, который может быть временно размещен на указанной территории. Стоимость вывоза контейнера с рассортированными биоразлагаемыми отходами на территории Елгавы составляет 57,05 евро (включая НДС). Плата за простой контейнера выплачивается с четвертого дня - 1,65 евро (включая НДС) за каждый последующий день.



Арендовать контейнер можно по тел. 29425342 или 63048965. Дополнительную информацию можно найти на домашней странице ООО Jelgavas komunālie pakalpojumi: www.komunalie.lv.