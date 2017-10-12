 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В ДТП попал микроавтобус Елгавского автобусного парка

novaja.lv 12.10.2017. 10:34   Печатать
В среду,11 октября на шоссе Рига-Елгава возле Олайне в ДТП попал микроавтобус ООО Jelgavas autobusu parks (JAP) сообщил руководитель предприятия Гинт Буркс

Микроавтобус ехал из Риги в Елгаву, и когда тронулся в путь от перекрестка возле Олайне, ехавшая впереди машина резко затормозила и водитель JAP не смог избежать столкновения. В аварии пострадал микроавтобус, который с места происшествия пришлось эвакуировать, так как его техническое состояние не позволяло продолжить путь.


Ни водитель микроавтобуса, ни пассажиры в аварии не пострадали. Пассажиров, как пояснил Г.Буркс до конечного пункта назначения довезли и автобусы JAP, и других перевозчиков, курсирующие по маршруту Рига-Елгава, пояснил Г.Буркс.


Водитель микроавтобуса опытный шофер, но после ДТП предприятие организует для него обучение, чтобы «освежить» знания правил дорожного движения.

Расположить последовательности

Комментарии:

Ф 12.10.2017. 12:53:39
Как фамилия, лучшим был?
Шариков П.П. 12.10.2017. 12:35:28
Бред какой то , тронулся с перекрестка и сразу врезался и к тому же так раскурожил бус , что надо эвакуатор
Животное ! Ты людей везешь !
А как эти профи гоняют ? Ужас !
пассажир 12.10.2017. 12:10:17
не соблюдения дистанции!

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā