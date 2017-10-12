Микроавтобус ехал из Риги в Елгаву, и когда тронулся в путь от перекрестка возле Олайне, ехавшая впереди машина резко затормозила и водитель JAP не смог избежать столкновения. В аварии пострадал микроавтобус, который с места происшествия пришлось эвакуировать, так как его техническое состояние не позволяло продолжить путь.



Ни водитель микроавтобуса, ни пассажиры в аварии не пострадали. Пассажиров, как пояснил Г.Буркс до конечного пункта назначения довезли и автобусы JAP, и других перевозчиков, курсирующие по маршруту Рига-Елгава, пояснил Г.Буркс.



Водитель микроавтобуса опытный шофер, но после ДТП предприятие организует для него обучение, чтобы «освежить» знания правил дорожного движения.