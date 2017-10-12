Приглашают на публичное обсуждение изменений в планировании территории

23 октября в 17.00 в конференц-зале Елгавской городской думы (ул.Лиела,11) пройдет собрание общественного обсуждения о полученных предложениях и выводах институций к первой редакции изменений в планировании территории Елгавы на 2009 -2021 годы.