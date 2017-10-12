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Приглашают на публичное обсуждение изменений в планировании территории

novaja.lv 12.10.2017. 10:09   Печатать
23 октября в 17.00 в конференц-зале Елгавской городской думы (ул.Лиела,11) пройдет собрание общественного обсуждения о полученных предложениях и выводах институций к первой редакции изменений в планировании территории Елгавы на 2009 -2021 годы.
На него приглашаются все желающие. С документами планирования развития города можно ознакомиться на домашней интернет-страничке самоуправления www.jelgava.lv.
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