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Дело о строительстве Depo будут рассматривать в январе

LETA 12.10.2017. 09:35   Печатать
Административный районный суд планирует в Елгаве 24 января 2018 года в 10.00 рассмотреть административное дело, в котором будет оценена просьба трех групп активистов отменить решения Елгавской городской думы, оставившие в силе выданное разрешение на строительство магазина Depo, сообщила руководитель канцелярии суда Линда Линдере.

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Для рассмотрения дела приглашена Государственная инспекция по охране памятников культуры, чтобы и она дала свое заключение. Инспекция заявила суду, что строительство торгового здания нанесет ущерб памятнику архитектуры государственного значения - Елгавскому дворцу с парком.


В свою очередь, самоуправление считает, что запланированное строительство существенно не повлияет на окружающую среду.


Заявления трех групп жителей с просьбой отменить решения Елгавской городской думы, оставившие в силе выданное разрешение на строительство магазина Depo объединены в одно дело. Заявления подали общество Jelgavas attīstībai, общество Direct Impact и Янис Вайтс, а также группа из 23 жителей.


В качестве третьего лица по этому делу приглашен хозяин земельного участка, на котором планируется строить магазин, - ООО Auras centrs, ибо решение суда может затронуть права и правовые интересы предприятия.


На заседании городской думы 27 апреля, рассмотрев заявления трех групп активистов с просьбой отменить решение стройуправы и выданное разрешение на строительство магазина Depo по ул.Цукура,2 на берегу Лиелупе, дума все же оставила прежнее решение в силе, признав аргументы подателей заявлений необоснованными.

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