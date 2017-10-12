При этом ученые предупредили, что 11 и 12 октября будет ощущаться предвестие бури, а 15 октября люди будут ощущать ее отголоски. Ожидается влияние бури на сотовую и радиосвязь, возрастает многократно вероятность аварий и поломок технического характера. Специалисты центра предупреждают, что сильнее всего пострадают метеозависимые люди.

Последняя сильная буря обрушилась на Голубую планету всего месяц назад - 13 сентября. Специалист отметили, что она была сильнейшей за последние два десятилетия. В тот день также «шалили» приборы и навигаторы, а люди с неустойчивой психикой вынуждены были прибегнуть к помощи специалистов.