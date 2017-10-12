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В ближайшие дни на Землю обрушится сильная магнитная буря

http://www.newstes.ru 11.10.2017. 12:44   Печатать
В пятницу, 13 октября на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря. Бушевать она будет два дня. Причиной бури станет очередной солнечный ветер.

При этом ученые предупредили, что 11 и 12 октября будет ощущаться предвестие бури, а 15 октября люди будут ощущать ее отголоски. Ожидается влияние бури на сотовую и радиосвязь, возрастает многократно вероятность аварий и поломок технического характера. Специалисты центра предупреждают, что сильнее всего пострадают метеозависимые люди.

 

Последняя сильная буря обрушилась на Голубую планету всего месяц назад - 13 сентября. Специалист отметили, что она была сильнейшей за последние два десятилетия. В тот день также «шалили» приборы и навигаторы, а люди с неустойчивой психикой вынуждены были прибегнуть к помощи специалистов.

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