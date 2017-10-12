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Билеты на поезда вновь можно будет купить со скидкой 25%

http://www.BNN-NEWS.RU 11.10.2017. 12:37   Печатать
С 16 октября этого года по 20 апреля следующего года одноразовые билеты на полуденные рейсы в рабочие дни можно будет купить с 25%- ной скидкой при покупке в билетных кассах, на сайте и мобильном приложении Pasažieru vilciens и в поезде у кондуктора-контролера, сообщает АО Pasažieru vilciens.

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Скидка на билеты на одну поездку применяется для:

- 9 поездов Рига - Скулте - Рига;

- 11 поездов Рига - Айзкраукле - Рига;

- 8 поездов Рига - Елгава - Рига;

- 19 поездов Рига - Тукумс - Рига.

 

«В расписаниях движения поездов у билетных касс и на информационных стендах на остановках поезда, к которым будет применяться скидка, будут отмечены зеленым знаком. На сайте и в приложении эти поезда также будут отмечены знаком 25%-скидки. При покупке э-билета цена конкретного маршрута будет указана с 25%-скидкой», - поясняют представители АО Pasažieru vilciens.

 

В случае, если куплен билет с 25%-скидкой, но потом решено ехать на поезде, к которому эта скидка не применяется, можно доплатить в кассе или у кондуктора-контролера.

 

Садясь на поезд на станции, где открыта билетная касса, билет у кондуктора-контролера будет стоить на 0,50 евро дороже, сообщают представители предприятия.

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