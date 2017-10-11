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У елгавчан на чемпионате мира по каратэ две бронзы

Марианна Вагале 11.10.2017. 11:20   Печатать
С 6 по 8 октября в венгерском городе Эгер проходил 25-й SKDUN WORLD чемпионат мира по каратэ. В соревнованиях участвовало более 1000 спортсменов из 32 стран. Сборная Латвии в количестве 17 спортсменов успешно выступила на чемпионате, завоевав три первых, одно второе и шесть третьих мест. Две бронзовых награды привезли стартовавшие в составе сборной страны елгавские каратисты.

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Возглавлял сборную Латвии руководитель клуба Shinri Алексей Быстров. Он рассказал, что в составе сборной было и двое воспитанников елгавского клуба Shinri. Ученица Елгавской 4-й средней школы Даниэла Скуя в группе 16-17-летних спортсменов в весовой категории свыше 57 кг завоевала третье место.

 

«Даниэла на чемпионате одержала три победы и в полуфинале со счетом 1:2 уступила сильной спортсменке из Румынии», - пояснил А.Быстров. Ученик Елгавской 5-й средней школы Ким Петров, выступая в этой же возрастной группе в весовой категории до 70 кг, тоже завоевал третье место.

 

«Оба спортсмена показали эффектную и красивую борьбу ногами», - отметил тренер, добавив, что чемпионат мира прошел очень организованно, открывал его премьер -министр Венгрии и во время открытия организаторы устроили большое красочное шоу.

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