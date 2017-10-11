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В соцсетях активизировались мошенники!

www.nasha.lv 11.10.2017. 09:30   Печатать
Мошеннических схем, как украсть деньги в интернете у пользователей, великое множество. О некоторых известно давно, но появляются и новые варианты. Уследить за всеми видами махинаций человеку, который в интернете проводит не так много времени, достаточно сложно. Иногда о них сообщает полиция, предупреждая граждан, иногда о них становится известно благодаря слухам и рассказам знакомых.

В последнее время снова участились случаи мошенничества в социальных сетях. В частности на известном российском портале одноклассники.ру орудуют мошенники, воруя деньги у пользователей при помощи смс-сообщений на телефон.

 

Выглядит схема таким образом: Вам пишет кто-то из ваших друзей в одноклассниках и слезно просит ваш номер телефона, потому что потерял его, свой телефон сломался, а нужно срочно получить смс. Дескать, давай я на твой номер телефона пришлю смс, а ты мне напишешь в одноклассниках код, который тебе придет. Сначала из 6 цифр. Затем второй код - из 4-х. И, вуаля, вы становитесь "счастливым" обладателем, например, миллиона "ОК"-ов на этом сайте.

 

Однако на самом деле, это не совсем так. Вам теперь принадлежит счет к оплате платной услуги у вашего телефонного оператора, потому как услуга куплена с Вашего телефона и оплатить ее, соответственно, тоже должны Вы. Деньги мошенники из виртуальных с легкостью превращают в реальные ( для этого тоже есть различные варианты). В общем, будьте осторожны, принимая сообщения от "друзей", которые с ходу просят ваш номер телефона для получения каких-то смс-сообщений, и не пишите им никаких кодов.

 

Как свидетельствуют отзывы пострадавших в Латвии от данной мошеннической схемы, никто вам потом не поможет: полиция этим заниматься не рвется, а оператор связи в любом случае заставит платить Вас. А на друзей не обижайтесь, это были не они - страницы для этих целей специально взламываются. Реальные люди даже не в курсе, что они, якобы, что-то вам писали и о чем-то просили.

 

Будьте осторожны! Не все наши с вами благие намерения ведут к позитивному результату.

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Комментарии:

елгава 11.10.2017. 23:22:27
Это уже давно тянется на этом сайте...просто люди сами лохи и попадаются...сколько уже пишут везде и говорят ,но народ не понимает...
Так в одноклассниках еще и орудуют такие ,типа иностранцы ищут жен,пишут разное о любви,а потом деньги просят...выставляют фото разных людей,а главное все военные,доктора,миссии мира несут в странах где война,смех просто...а под этими фото генералов сидят какие то хмыри и пишут вам о любви...ну и здесь одинокие дамы попадаются,думая что на них обратил внимание прынц заграничный....
Так смешно от этого...
Женщины,девушки ну не будьте лохушками...вы им не нужны,это 1000%..а вот вас красивыми словами развести на деньги,это да..

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