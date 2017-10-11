Валентина Руденко начала воплощать свои планы по созданию личного оазиса на лоне природы в 2008 году, имея на тот момент только договор аренды огорода и устное обещание тогдашней волостной старшины, что можно будет построить там и дом. Сегодня эти планы потерпели болезненное крушение - небольшой домик по решению суда (причем еще трехлетней давности) пошел под бульдозер, как возведенный в ненадлежащем месте и без соответствующего строительного разрешения.

Елгавская дума еще семь лет назад постановила, что постройка является нелегальной, и обязала владелицу дом снести. 18 июля 2014 года правомочность такого решения признал и Верховный суд.

Действующий председатель краевой думы Зиедонис Цауне (СЗК) заявил журналистам, что «госпожа спутала две вещи», а именно: ей участок сдавали в аренду без права застройки. На огороде можно было разбить садик и соорудить временные строения - теплицу, хозпостройку площадью до 25 кв.м, «где можно хранить лопату, вилы», пояснил Цауне.

Руденко, напротив, утверждает, что землю ей сдали в аренду с правом жилищной застройки. «Вот эта дача - 24 кв.м. Маленький домик - 24 кв.м. Почему они его ломают, почему...» - в недоумении твердила женщина.

Она признала, что здание построено без оформления соответствующих документов, но не считает, что проиграла судебную тяжбу.

«Ничего я не проиграла - мне штраф надо было уплатить. Ничего подобного, что мне нужно убираться отсюда. Я все время в думу ходила, чтобы легализовать застройку. Все время сильные ливни, а тут ничего не затоплено. Они специально тут оформили зону паводка», - говорит Руденко.

Владелица дачи хотела бы построить и дом побольше, но воздержалась от этой идеи до окончания судопроизводства. На предложение думы реализовать свою мечту в другом месте женщина ответила отказом.

Представитель Елгавской краевой думы по общественным отношениям Даце Канепоне пояснила: «Эти конкретные жители основываются на общепринятой в Латвии практике - ну, ничего, как-нибудь, ради сохранения мира и покоя незаконное строительство будет легализовано позже. Но тогда вопрос - зачем вообще этот закон о строительстве нужен».

Сданный в аренду Руденко участок, расположенный в защитной полосе Лиелупе в паводковой зоне, до окончания срока аренды останется в ее распоряжении. А стоимость сноса дома, которая составила свыше 7 тыс. евро с НДС, придется возместить самой г-же Руденко.