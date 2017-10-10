 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В Калнциемсе сносят самовольно построенный дом

www.novaja.lv 10.10.2017. 13:28   Печатать
Елгавское краевое самоуправление сегодня осуществляет принудительный снос дома, нелегально построенного в Калнциемсе. Это беспрецедентный случай в Латвии. Обычно, если даже принято решение о сносе самовольно построенного объекта, это делает сам хозяин, но в данном случае, с учетом игнорирующего отношения хозяина к выполнению решений думы и суда, снос организован с привлечением нескольких служб

Смотреть фото (1)

По информации краевого самоуправления, жилой дом Luģi 1 в Калнциемской волости самовольно построен на затапливаемой природной территории. Конфликт назревал уже с 2009 года. На протяжении ряда лет владельцы протестовали против решения Стройуправы Елгавского края и отклоняли инициативу самоуправления достичь в форме диалога компромисса по бережному перемещению собственности. Признавая самовольное строительство, хозяева Luģi 1 апеллировали в основном к распространенной в Латвии практике, когда документацию нелегального строительства можно привести в порядок и позднее, а также считали, что в индивидуальных случаях, в порядке исключения, нормы закона вообще можно не применять.


«С завершением процесса судопроизводства в нескольких инстанциях, Верховный суд 18 июля 2014 года утвердил правомерность решения Елгавской краевой думы 2010 года - о сносе самовольно построенного здания и принудительном исполнении. Решением думы хозяйке Luģi1 Валентине Руденко было предписано в течение 9 месяцев снести самовольно построенный дом и хозяйственное здание. Но до сих пор хозяйка дома решение думы игнорировала, или, точнее - с целью помешать выполнению решений Елгавской краевой думы и суда, в Руденко, проживая в доме, организовала прямые или косвенные препятствия для доступа к зданию», - сообщается на домашней интернет-страничке краевого самоуправления.


Нелегальное строительство дома началось еще до 2009 года, когда был образован Елгавский край. Несмотря на то, что Стройуправа Калнциемской городской и сельской территории дала письменный отказ в выдаче планировочного и архитектурного задания для проектирования здания, В.Руденко начала строительство индивидуального жилого дома. Территория находится в защитной зоне Лиелупе и подвергается угрозе наводнений. Спустя год - осенью 2010 года - Строительное управление теперь уже Елгавского края констатировало самовольно построенный фундамент здания и начало строительства первого этажа. Был составлен акт проверки о нелегальном строительстве, и административная комиссия наложила административный штраф.

 

В.Руденко была приглашена на объединенное заседание комитетов Елгавской краевой думы для пояснения ситуации. Она не скрывала, что несмотря на полученный отказ выдать планировочное и архитектурное задание, все же начала и продолжила строительство. Хотя во время спорной дискуссии хозяйка дома пробовала называть дом малой постройкой и по -другому называть его статус, в данном случае здание разместилось на строительной площадке площадью 180 кв.м. «Самоуправление неоднократно приглашало В.Руденко на переговоры, чтобы найти компромиссы: договориться об альтернативном участке для застройки и добровольном, постепенном перемещении новостройки. Но хозяйка игнорировала инициативу самоуправления, продолжала строительные работы и дошла даже до прямых угроз.

 

В 2010 году Елгавская краевая дума приняла решение об освобождении и сносе новостройки, обязав В.Руденко за свои средства в течение 9 месяцев после вступления решения в силу снести новостройку и вернуть земельную собственность Luģi 1 в первоначальное состояние.


26 мая 2015 года на основании 361-й статьи Закона административного процесса было отправлено предупреждение «О принудительном исполнении решения Елгавской краевой думы от 24 ноября 2010 года». Оно не обжаловано и вступило в силу.


В конце лета 2017 года Елгавское краевое самоуправление отправила хозяйке дома предупреждение о принудительном взыскании денежных средств в связи с невыполнением решения краевой думы. Хозяева Luģi1 обжаловали предупреждение в комиссии самоуправления по спорам, касающимся административных актов, которая, рассмотрев жалобу, отклонила ее как необоснованную. 12 сентября этого года на невыполнение решения думы на хозяйку Luģi1 был наложен денежный штраф в размере 120 евро.


"... Хозяйка дома до сих пор игнорировала и решение Елгавской краевой думы, и решение Верховного суда. Самоуправление попало в ситуацию, в которой оно не могло выполнить обязанности, прописанные в законах «О самоуправлениях» и «О строительстве». Затрудненное принудительное исполнение административного акта поставило самоуправление в роль заложника, одновременно создавая иллюзию вседозволенности, безнаказанности и возможности игнорирования правовых норм по всей Латвии. К тому же в публичном пространстве хозяйка дома выразила прямые угрозы предпринимателю, выигравшему закупочный конкурс на снос незаконно построенного здания, и сообщения об агрессивных действиях против себя самой», - информирует самоуправление, добавив, что сегодня для соблюдения общественного порядка во время сноса здания привлечены специалисты Елгавского краевого самоуправления и полиция самоуправления в сотрудничестве с Госполицией и другими ответственными службами.


Елгавское краевое самоуправление также отмечает, что после сноса незаконно построенного дома В.Руденко и ее семья без крыши над головой не останутся, так как у хозяйки Luģi - 1 есть и другая собственность.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā