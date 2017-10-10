«По опыту мы видим, что активное время для деятельности воров - выходные, суббота и воскресенье. К сожалению, большинство людей все еще уверены, что с ними ничего плохого случиться не может, поэтому вопросам безопасности не уделяется достаточное внимание. Люди публикуют в интернете сведения о своей частной жизни, в том числе о жилище и повседневных привычках. Эти и многие другие необдуманные шаги лишь облегчают злоумышленникам проникновение в жилище, где они могут взять все ценные вещи, которые окажутся в тот момент под рукой», - говорит представитель страховой компании Balta Ингус Савицкис.

Ошибочным является и представление о том, что чаще грабят дома - статистика свидетельствует о противоположном.

Представитель Госполиции Элина Спрудзане указала, что в 25% случаев кражи совершаются в условиях свободного доступа в жилище, то есть хозяин квартиры не запер дверь или окно.

«В основном кражи совершаются в спальных районах Риги, где высока плотность населения и есть множество домов с одинаковыми типовыми квартирами. В основном преступники действуют в дневное время, когда люди находятся на работе или по иным причинам отсутствуют дома. Воры проникают в жилище через окно или балкон, а также взламывая двери или замки», - рассказала Спрудзане, добавив, что чаще всего крадутся ювелирные украшения, деньги и электротехника, в том числе компьютеры, телевизоры и мобильные телефоны.

Эксперты рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы позаботиться о своей безопасности и имуществе:

*двери жилища всегда должны быть закрытыми, в том числе если вы находитесь дома или ненадолго вышли;

*покидая жилище надолго, не оставляйте сумки, кошельки, телефоны, ключи и другие ценное имущество в хорошо просматриваемых и легко доступных местах, в том числе рядом с дверями и окнами;

*в темное время суток желательно занавешивать окна, чтобы воры не могли изучить привычки жителей дома и какие в нем имеются ценные вещи;

*окна домов и квартир на первом этаже должны быть защищены блокаторами;

*двери и замки для дома или квартиры выбирайте с повышенной степенью безопасности. Также полезно было бы *установить двойные двери, особенно в квартиру;

*никогда не оставляйте ключ в дверном замке;

*в случае потери ключей замените замок;

*в случае кражи немедленно сообщите полиции по телефону 110!