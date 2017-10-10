Как свидетельствует информация на домашней интернет-страничке управляющего предприятия JNĪP, на конкурс проведения работ были поданы заявки от 7 претендентов. Две заявки отклонены. Из оставшихся пяти претендентов победителем признано ООО AJ Celtnieks, с котором и заключен договор на проведение реновации. Фирма предложила осуществить работы в течение 17 недель за 335 170,40 евро (включая НДС 21% - 58 170,07 евро) с предоставлением гарантии на 5 лет, пообещав в итоге теплоизоляцию и улучшение параметров теплоустойчивости конструктивных элементов на 21,30%.



Надо отметить, что цены на проведение работ, предлагаемые претендентами, варьировали от 323 606,08 евро до 399 471,75 евро, а улучшение параметров теплоустойчивости - от 4,93% до 21,30%. В итоге победило не самое дешевое предложение, а обещанный процент улучшения теплоустойчивости.

172 тыс. евро на реновацию составит грант Altum, вторая часть средств - ссуда Swedbank. В доме на 39 квартир утеплят утеплен фасад, а также перекрытия на последнем этаже и в подвале. Планируется поменять отопительную систему, коммуникации, старые окна (в квартирах, где они не были заменены раньше), отремонтировать лестничные площадки.



"Жаль, конечно, что с началом реновации затянули до поздней осени, но, надеемся, что после завершения работ платить за отопление придется меньше, и горячая вода, наконец, появится во всем доме. Проблема с горячей водой в угловых квартирах правого крыла дома - противоположного от места нахождения теплоузла - тянется уже несколько лет. В нашем крыле вода бывает горячей только летом, а как начинается отопительный сезон, становится едва теплой. Надо менять всю отопительную систему в доме. Если бы эти работы не были включены в комплекс работ по реновации, я бы за нее и не подписалась. А еще надо избавиться от сушилок для белья на лестничных площадках. Белье в этих помещениях давно никто не сушит, а из-за них мы отапливаем улицу», - рассказала хозяйка одной из квартир дома по ул.Вигриежу,30.