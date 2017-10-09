Днем 6 октября в поселке Накотне Глудской волости Елгавского края на шоссе Елгава-Добеле водитель 1996 года рождения, управляя Nissan Almera, не позаботился о соблюдении безопасной дистанции и врезался в остановившийся впереди Peugeot Partner. Виновник ДТП с места происшествия доставлен с травмами в больницу.

В свою очередь, 8 октября в 15.06 в поселке Озолниеки на перекрестке улиц Ригас и Накотнес произошла авария с пятью пострадавшими. Как сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце, аварию спровоцировал мужчина 1989 года рождения, управлявший автомашиной VW Golf. При повороте налево он не пропустил ехавший по встречной полосе BMW, за рулем которого находилась женщина 1978 года рождения. Произошло столкновение, в результате которого травмы получили 5 человек: женщины 1978 года рождения и 1994 года рождения, девушка 1999 года рождения, юноша 1999 года рождения и мужчина 1990 года рождения.



Украли мобильный телефон и два велосипеда

Днем 7 октября с территории крестьянского хозяйства в Залениекской волости кто-то украл велосипед. Еще один велосипед (ROCKRIDER) в период с 29 сентября по 8 октября был украден из хозяйственного помещения в Елгаве на ул.Атмодас. 7 октября была совершена кража и на Елгавском рынке: из киоска похитили оставленный на какое-то время без присмотра мобильный телефон Samsung. В полицию также поступило сообщение, что на прошлой неделе неизвестные злоумышленники повредили дверь и окно в садовом домике на Ошу цельш.