Участвовать в конкурсе приглашаются детские сады, общеобразовательные и профессиональные учебные заведения, а также учреждения образования по интересам. Зарегистрироваться на участие в конкурсе сбора макулатуры можно до конца этого года на www.zalajosta.lv/makulaturas-konkurss . Сбор макулатуры продлится до марта, а подведение итогов конкурса традиционно состоится в мае. О своем участии в конкурсе уже заявили елгавский детский сад Lācītis и Залениекская коммерческая и ремесленная средняя школа. Так как регистрация еще только началась, список участников будет пополняться.

"Как показали конкурсы прошлых лет, сбор вторсырья объединяет не только воспитанников учебных заведений, но и их родителей, членов семьи и окрестных жителей, которые, поддерживая инициативу детей, помогают им в этом полезном деле. Во время конкурсов удается собрать для переработки огромное количество вторсырья, пылящегося на чердаках и кладовках. В итоге сотни тонн ценных ресурсов не выбрасываются вместе с бытовыми отходами, а попадают на переработку», - отметил председатель правления Zaļā josta Янис Лапа.

В прошлом году в сборе макулатуры участвовали 388 образовательных учреждений, которые в общей сложности собрали и сдали на переработку более 1228 тонн ненужной бумаги. Собранная макулатура перерабатывается на ООО Līgatnes papīrs.

За каждую тонну собранной макулатуры учебное заведение получит 5 кг офисной или рисовальной бумаги, а самые старательные школы-участники, - призы и познавательные экскурсии.