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Задержана компания молодежи, разбившая стекло на автобусной остановке

Марианна Вагале 09.10.2017. 11:10   Печатать
В минувшие выходные сотрудников полиции самоуправления несколько раз вызывали в связи с нарушением правопорядка молодежью, в том числе несовершеннолетними, и вандализмом

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Поздним вечером 6 октября в полицию самоуправления сообщили, что возле ул.Лиела,5 компания молодежи разбила стекло павильончика автобусной остановки.


Представитель полиции самоуправления Сандра Рексце рассказала, что вызов на ул.Лиела был получен в 22.34. На месте происшествия стражи порядка застали компанию из пятерых молодых мужчин (26, 22, 34, 19, 20 лет). 26-летний мужчина признался, что он разбил стекло павильончика. Для дальнейшего разбирательства вся компания доставлена в Госполицию.


В ночь на субботу, около 0.30 стражам порядка пожаловались на шум во дворе на ул.Пернавас. В момент приезда патрульных во дворе было тихо, но житель , вызвавший полицию, по телефону пояснил, что несколько человек перед приездом стражей порядка ушли, а двое сели в авто и выехали на ул. Пернавас. «Возле ул.Пернавас,10 патрульные остановили четырехколесное транспортное средство - мопед CHATENET BAROODER, которым управлял, не имея водительского удостоверения, 16- летний подросток. В транспортном средстве находился и его владелец - 15-летний подросток. На место происшествия была вызвана Дорожная полиция, которой и передали задержанных несовершеннолетних», - сообщила С.Рексце.


В субботу около 23.20 камеры видеонаблюдения засекли в парке Райниса двух молодых людей, один из которых ударил ногой по столбу уличного освещения, после чего погас свет. На месте происшествия, патрульные застали двух 17-летних юношей, которые вели себя вызывающе. Один из них назвал неверные личные данные. Фонарь в парке, по котором бил ногами юноша, не горел. Оба несовершеннолетних доставлены в отдел оперативного руководства Госполиции.

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