В финальных поединках в своих весовых категориях чемпионами Латвии в группе боксеров 2005-2006 годв рождения стали: Артур Вайшля (32 кг), Денис Сидоров (38 кг), Даниил Вацишс (50 кг), Александр Буманис (62 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 38 кг завоевал Арсений Буманис.

В группе борцов 2003-2004 годов рождения чемпионами страны стали Маркус Тенчс (52 кг) и Руслан Балаховцев (56 кг). В супертяжелом весе серебряную медаль завоевал Владислав Мушкетс.

«Молодцы, ребята, так держать! Спасибо родителям и всем, кто поддержал спортсменов!», - подвел итог состязаний тренер Александр Кнох, добавив, что в начале ноября в гости в Елгаву приедет сборная клубов Израиля, чтобы помериться силами с нашими боксерами.