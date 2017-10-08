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На молодежном чемпионате страны по боксу у елгавчан 6 золотых медалей

Марианна Вагале 08.10.2017. 19:00   Печатать
В Риге завершился двухдневный чемпионат Латвии по боксу среди молодежи 2003 -2006 годов рождения. Воспитанники Елгавского центра спортивной борьбы великолепно выступили на состязаниях, завоевав 6 золотых медалей и титул лучшего клуба страны.

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В финальных поединках в своих весовых категориях чемпионами Латвии в группе боксеров 2005-2006 годв рождения стали: Артур Вайшля (32 кг), Денис Сидоров (38 кг), Даниил Вацишс (50 кг), Александр Буманис (62 кг). Бронзовую медаль в весовой категории 38 кг завоевал Арсений Буманис.

 

В группе борцов 2003-2004 годов рождения чемпионами страны стали Маркус Тенчс (52 кг) и Руслан Балаховцев (56 кг). В супертяжелом весе серебряную медаль завоевал Владислав Мушкетс.

 

«Молодцы, ребята, так держать! Спасибо родителям и всем, кто поддержал спортсменов!», - подвел итог состязаний тренер Александр Кнох, добавив, что в начале ноября в гости в Елгаву приедет сборная клубов Израиля, чтобы помериться силами с нашими боксерами.

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