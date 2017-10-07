«Мы живем в сложное время, когда оглядываясь назад, в историю, понимаем, что надо меняться - ради своей страны, города, молодежи и нас самих. Другого выбора нет. Чтобы реализовать грядущую реформу образования, понадобится много сил, взаимопонимания, мудрости, знаний и умений. В преддверии реформы мы оценили наши городские школы и педагогов - увидели и тенденции роста, и желание жить и работать лучше, мудрее, а также сферы, в которых нужна доработка. Работа проделана огромная, и еще надо сделать многое, но краеугольным камнем образования и будущего являются школа, школьник, родители и их взаимодействие», - сказал в поздравительной речи, обращаясь к педагогам, председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш. Педагогов поздравили также заместитель председателя городской думы Рита Вецтиране и руководитель Управления образования Гунта Ауза.

Оценив итоги прошлого учебного года, награду за качество образования самоуправление вручило 6 педагогам: дошкольным педагогам детсада Pasaciņa Агии Черяпкиной и детсада Vārpiņa Ивете Барткевиче, в группе педагогов основного образования (7-9 классы) - учителю Елгавской 2-й основной школы Ольге Грундане, а также педагогу Елгавской 4-й средней школы Ините Приекуле и учителям Елгавской государственной гимназии Янису Дурейсу и Ирине Ивановой.

И.Барткевича работает в дошкольном образовательном учреждении с 2000 года. Хотя по образованию она учитель домоводства, обучаясь в магистратуре, решила поработать в детском саду и поняла, что это ее призвание. «Этот труд очень важен и вовсе не легок, ибо в ребенка нужно заложить основы. На мой взгляд, есть три важные вещи, которым нужно научить: формирование взаимоотношений, самостоятельность и уважение к другим», - говорит получательница награды.

«В школе работаю с 2001 года, преподаю английский язык и веду кружок испанского языка. Чтобы выучить иностранный язык, должно быть желание его освоить - понимать и говорить на нем. Теперь у молодого поколения нет барьеров, и школьники не боятся, не стесняются говорить», - отметила педагог 2-й основной школы Ольга Грундане. Схожее мнение выразила и учитель русского языка в Елгавской государственной гимназии Ирина Иванова: «Любой язык востребован, так как позволяет владеющему им жить легче и интереснее, открывает возможности для путешествий и знакомства с другими культурами».

В свою очередь, Я.Дурейс, преподающий в школе математику, отметил, что лишь примерно пятая часть школьников этого предмета не боится. Ему часто приходится слышать вопросы школьников, начинающиеся со слов: «А зачем мне это знать?...». Тогда он поясняет, что, возможно, не понадобится именно эта формула или расчет, но обязательно пригодятся логика, мышление и понимание об устройстве и порядке всех вещей. «К ожидаемой реформе образования я готов и думаю, что с ее началом мы на уроках математики будем не только считать, но и говорить о процессах», - добавил Я.Дурейс.



Награду за качество образования «Золотое зерно» получили и школы. В группе 1-6 классов награждена Елгавская 4-я начальная школа, в группе 7-9 классов -Елгавская 4-я средняя школа, а в группе 10-12 классов - гимназия Спидолы. В качестве приза лучшие школы получили по 5000 евро. Педагогам на тожественном мероприятии были вручены также Благодарственные грамоты от Елгавской городской думы. Свой приз симпатий вручил и Swedbank - его получила педагог дошкольного образования из детского сада Gaismiņa Людмила Тама.