С 1 октября и Norvik banka выдает школьные электронные удостоверения и карты жителей Елгавы, которые одновреименно являются расчетными картами MasterCard, информирует главный специалист Елгавского городского самоуправления по коммуникации и связям с прессой Эгита Вейнберга. Расходов самоуправлению новый проект не создал.

Хотя прежде услугу оформления карт жителей в Елгаве оказывал только банк SEB banka, Э.Вейнберга утверждала, что самоуправление готово к сотрудничеству и с другими финансовыми учреждениями, если какой-либо из банков выразит интерес к введению услуги оформления городских электронных карт.

Руководитель отдела коммуникаций Norvik banka Илзе Витола пояснила, что карта жителя Елгавы включает в себя ряд преимуществ, важных для жителей города: она дает возможность не только оплачивать поездки в городском общественном транспорте и школьные обеды (одновременно получая установленные самоуправлением льготы), но и рассчитываться за покупки в магазинах и интернете. Карту жителя Елгавы можно получить в центре обслуживания клиентов Norvik banka в торговом центре Vivo по ул.Католю,18.

В Елгаве в 2012 году было введено ученическое удостоверение нового образца, которое одновременно является платежной картой и выполняет функции проездного билета. Позднее была введена и карта жжителя. Эту услугу обеспечивал банк SEB.

