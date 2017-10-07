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Карту жителя Елгавы предлагает еще один банк

LETA/novaja.lv 07.10.2017. 09:12   Печатать
С 1 октября карту жителя Елгавы можно оформить не только в банке SEB, но и в Norvik bankа.

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С 1 октября и Norvik banka выдает школьные электронные удостоверения и карты жителей Елгавы, которые одновреименно являются расчетными картами MasterCard, информирует главный специалист Елгавского городского самоуправления по коммуникации и связям с прессой Эгита Вейнберга. Расходов самоуправлению новый проект не создал.

 

Хотя прежде услугу оформления карт жителей в Елгаве оказывал только банк SEB banka, Э.Вейнберга утверждала, что самоуправление готово к сотрудничеству и с другими финансовыми учреждениями, если какой-либо из банков выразит интерес к введению услуги оформления городских электронных карт.

 

Руководитель отдела коммуникаций Norvik banka Илзе Витола пояснила, что карта жителя Елгавы включает в себя ряд преимуществ, важных для жителей города: она дает возможность не только оплачивать поездки в городском общественном транспорте и школьные обеды (одновременно получая установленные самоуправлением льготы), но и рассчитываться за покупки в магазинах и интернете. Карту жителя Елгавы можно получить в центре обслуживания клиентов Norvik banka в торговом центре Vivo по ул.Католю,18.

 

В Елгаве в 2012 году было введено ученическое удостоверение нового образца, которое одновременно является платежной картой и выполняет функции проездного билета. Позднее была введена и карта жжителя. Эту услугу обеспечивал банк SEB.

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