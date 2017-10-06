"Существуют требования по складу. Помещение должно соответствовать всем правилам безопасности, чтобы взрыв не распространился дальше. Чтобы получить лицензию, проверки проводит полиция и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Существует комиссия, которая рассматривает весь пакет документов и принимает решение о выдачи лицензии. Пиротехнические изделия класс F4 (самые мощные изделия, примечание Mixnews) запрещено хранить в жилых помещениях. Ими даже в торговых центрах нельзя торговать. После вчерашних событий мы запланировали дополнительные рейды, которые будут проведены по всей стране", - рассказала она.

Взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний, произошел вечером 5 октября. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место происшествия в 20:32.

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.

Как в ходе пресс-конференции рассказал начальник главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин, пиротехника, хранившаяся в жилом доме в Саулкрастском крае находилась там нелегально. Установлено, что трое членов семьи были лицензированными пиротехниками и в доме хранилось огромное количество пиротехники. Пока неясно, что именно спровоцировало взрыв. но он был эквивалентен 100 кг тротила.