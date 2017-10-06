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После взрыва под Саулкрасты грядут проверки на всех пиротехнических фирмах

www.mixnews.lv 06.10.2017. 16:50   Печатать
На сегодняшний день в Латвии выдана 51 лицензия на реализацию пиротехники и 18 лицензий на оказание пиротехнических услуг. Об этом радио Baltkom рассказала начальник Бюро лицензирования и разрешений Госполиции Жанна Кангро. По ее словам, в ближайшиее время будут проведены масштабные рейды по проверке соблюдения фирмами по производству и продаже пиротехники режима хранения и соблюдения правил безопасности.

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"Существуют требования по складу. Помещение должно соответствовать всем правилам безопасности, чтобы взрыв не распространился дальше. Чтобы получить лицензию, проверки проводит полиция и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Существует комиссия, которая рассматривает весь пакет документов и принимает решение о выдачи лицензии. Пиротехнические изделия класс F4 (самые мощные изделия, примечание Mixnews) запрещено хранить в жилых помещениях. Ими даже в торговых центрах нельзя торговать. После вчерашних событий мы запланировали дополнительные рейды, которые будут проведены по всей стране", - рассказала она.

 

Взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний, произошел вечером 5 октября. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место происшествия в 20:32.

 

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.

 

Как в ходе пресс-конференции рассказал начальник главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин, пиротехника, хранившаяся в жилом доме в Саулкрастском крае находилась там нелегально. Установлено, что трое членов семьи были лицензированными пиротехниками и в доме хранилось огромное количество пиротехники. Пока неясно, что именно спровоцировало взрыв. но он был эквивалентен 100 кг тротила.

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