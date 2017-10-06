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Через 3 года общеобразовательные предметы в школах будут учить только на латышском

Delfi 06.10.2017. 16:45   Печатать
Начиная с 2020/2021 учебного года общеобразовательные предметы в школах Латвии будут изучаться только на латышском языке. Для детей нацменьшинств на родном языке будет разрешено учить сам родной язык, а также литературу и связанные с культурой и историей предметы. Как сообщает LETA, такое заявление в пятницу, 6 октября, сделал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Также со следующего учебного года в дошкольных учреждениях, начиная с пятилетнего возраста, латвийцев начнут учить по новым стандартам. Они, по планам Минобразования, должны "обеспечить владение латышским языком на уровне, который позволит детям нацменьшинств успешно начать обучение в начальной школе на латышском".

 

По словам Шадурскиса, данные шаги позволят повысить сплоченность и интегрированность латвийского общества. Для сплоченности, в свою очередь, "нужно жить в едином информационном пространстве", пояснил политик, добавив, что на данный момент 22% учеников школ нацменьшинств знают латышский или на базовом уровне, или плохо, или не знают совсем.

 

"Нам важен каждый молодой человек. Мы не можем позволить себе оставить кого-нибудь вне нашего поля зрения", - сказал Шадурскис.

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Комментарии:

кгб 07.10.2017. 08:46:46
Уже научили.Выращиваем дебилов типа Шадурскиса.А дальше даже страшно думать что мделают с нашими детьми.

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