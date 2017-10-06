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Дни белорусской культуры в Елгаве

Марианна Вагале 06.10.2017. 12:25   Печатать
В середине октября запланирован ряд мероприятий, популяризирующих в Елгаве белорусскую культуру. Дни белорусской культуры в нашем городе пройдут с 16 по 22 октября уже в 11-й раз. Посетителей ждут интересные выставки, мастер-класс по росписи и печати на ткани, а также заключительный концерт в городском доме культуры

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С 16 по 20 октября в Управлении общественной интеграции (в рабочее время на ул.Сармас,4) можно будет осмотреть выставку «Жемчужины белорусского художественного творчества», на которой будут представлены работы народных мастеров прикладных ремесел из Витебской области: вышитые полотенца, батик, соломенные изделия и другие экспонаты.

 

(Отметим, что в некоторых городских СМИ местом проведения выставки указано ул.Сколотаю,8 (здание Елгавской вечерней школы, куда в скором времени переселится Управление общественной интеграции), однако, как «НГ» уточнила у руководителя Елгавского белорусского общества «Лянок» Елены Грисле, мероприятия Дней белорусской культуры, запланированные в Управлении общественной интеграции, пройдут еще на старом месте - по ул.Сармас,4).


16 октября в 17.00 в Елгавском музее истории и искусств Г.Элиаса торжественно откроется выставка «Колорит белорусских художников Прибалтики», созданная в сотрудничестве с объединением белорусских художников балтийских стран Maju gonar. На выставке можно будет осмотреть художественные работы 20 белорусских авторов, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и Швеции: картины, фотоснимки и другие творения, пронизанные белорусским духом. С некоторыми из художников можно будет встретиться на открытии выставки, а сама выставка будет доступна для осмотра до 22 октября.


Как и в предыдущие годы, с 16 по 22 октября гурманы смогут отведать в бистро Silva (ул.Дриксас,9) блюда белорусской национальной кухни.


В пятницу, 20 октября, в 10.00 гости из Белоруссии выступят с благотворительным концертом «Дари тепло душе!» в центре социального ухода Zemgale Озолниекского края. Традиция благотворительных концертов в Дни белорусской культуры продолжается уже несколько лет.


20 октября в 13.00 в Управлении общественной интеграции на ул.Сармас,4 пройдут мастер-классы по росписи ткани и печати на ткани, которые дадут белорусские мастера прикладных ремесел. Посетить мастер-классы на этот раз приглашают школьников 7-12 классов. Предварительная запись по телефону 26757978.


Заключительным мероприятием Дней белорусской культуры станет концерт «А у нашым сяле...», который состоится в Елгавском городском доме культуры в 14.00. На концерте выступит фольклорный ансамбль «Лянок» одноименного елгавского белорусского общества (художественный руководитель Мария Елисеева), народный фольклорный коллектив «Медуница» из села Адаменки Витебской области и смешанный хор Balti. Цена билета на концерт -2 евро. Билеты предварительно можно приобрести на ул.Сармас,4 в белорусском обществе «Лянок», а в день концерта - в фойе городского дома культуры.


Дни белорусской культуры организует Елгавское белорусское общество «Лянок» в сотрудничестве с Управлением общественной интеграции.

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