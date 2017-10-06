Дни польской культуры начнутся 7 октября в 11.00 в Управлении общественной интеграции с дня открытых дверей в клубе польского языка. Надо отметить, что клуб дает возможность освоить азы польского языка, а также ознакомиться с польской культурой и традициями. В новом 2017/2018 учебном году польское общество приглашает записывать детей школьного возраста на бесплатные занятия в клубе польского языка.



После дня открытых дверей, в 14.30 желающих приглашают на торжественную презентацию реферата «Праздник независимости Польши» о создании Польской Республики, которую проведет историк и Преподаватель из Польши Петр Боронь.



Как и в предыдущие годы, на протяжении всей следующей недели гурманы смогут отведать в бистро Silva блюда польской национальной кухни.



Дни польской культуры завершатся 14 октября в 17.00 концертом «Свадьба Ловичей», который состоится в Елгавской музыкальной средней школе (ул.Лапскална,2). На нем выступят гости из польского города Ловича - фольклорный ансамбль Boczkie Chelmonski. Вход бесплатный.



Мероприятия Дней польской культуры организует Елгавское отделение Союза поляков Латвии в сотрудничестве с Управлением общественной интеграции.