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В Латвии убрали знаки, разрешающие ездить до 100 км/ч

Delfi 06.10.2017. 09:24   Печатать
С пятницы, 6 октября отменены определенные на летний сезон в некоторых местах исключения разрешенной скорости движения, и больше нигде нельзя ездить быстрее 90 км/ч, информирует предприятие Latvijas valsts ceļi. Это делается ввиду осени и ухудшающихся погодных условий.

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С сегодняшнего дня на участках государственных автодорог, где летом можно было ездить со скоростью 100 км/ч, эти знаки убраны, обращает внимание предприятие.
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