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На Добельском шоссе сгорел микроавтобус с прицепом

Марианна Вагале 06.10.2017. 09:02   Печатать
Вчера елгавские пожарные тушили в городе два пожара и выезжали на спасательные работы, чтобы ликвидировать утечку из газового баллона в жилом доме.

Как сообщила представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня, в четверг на Добельском шоссе в Елгаве пожарные тушили микроавтобус с прицепом, который горел на площади 11 кв.м, а на Лока магистрале - кем-то подожженную кучу листьев.


В свою очередь, около 14.30 спасателей вызвали на ул.Спару, где в двухэтажном жилом доме произошла утечка из газового баллона. Сотрудники ГПСС оперативно устранили утечку, закрыв вентиль.

 

Напомним, что обращение с газовыми баллонами и отопительными котлами требует максимальной аккуратности. Минувшим вечером жуткая трагедия произошла под Саулкрасты, где в садоводческом кооперативе в жилом доме, по предварительной информации, взорвался неисправный отопительный котел, обрушился дом и начался пожар с последующими взрывами (так как в доме хранилась пиротехника). Спасатели ночью вытащили из -под завалов тела пятерых погибших. По неофициальным данным, все погибшие - члены одной семьи. Обстоятельства трагедии выясняет Госполиция.

 

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