Как сообщила представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня, в четверг на Добельском шоссе в Елгаве пожарные тушили микроавтобус с прицепом, который горел на площади 11 кв.м, а на Лока магистрале - кем-то подожженную кучу листьев.



В свою очередь, около 14.30 спасателей вызвали на ул.Спару, где в двухэтажном жилом доме произошла утечка из газового баллона. Сотрудники ГПСС оперативно устранили утечку, закрыв вентиль.

Напомним, что обращение с газовыми баллонами и отопительными котлами требует максимальной аккуратности. Минувшим вечером жуткая трагедия произошла под Саулкрасты, где в садоводческом кооперативе в жилом доме, по предварительной информации, взорвался неисправный отопительный котел, обрушился дом и начался пожар с последующими взрывами (так как в доме хранилась пиротехника). Спасатели ночью вытащили из -под завалов тела пятерых погибших. По неофициальным данным, все погибшие - члены одной семьи. Обстоятельства трагедии выясняет Госполиция.