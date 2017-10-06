По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 6 октября, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода с периодическим порывистым западным ветром, который во второй половине дня будет дуть с скоростью до 6-10 м/сек, кратковременными дождями и температурой воздуха +10+12 градусов.

В ночь на субботу при переменной облачности похолодает до +5+7 градусов. Днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, временами возможен дождь. Воздух прогреется до +12 градусов. Дожди на большей части территории страны продолжатся и в ночь на воскресенье, и в воскресенье днем. Временами будет дуть порывистый юго-восточный ветер со скоростью до 9-13 м/сек, дневная температура воздуха снизится до +9 градусов.

Похожую погоду синоптики обещают и в понедельник, но небо будет проясняться чаще и осадков ожидается поменьше. В ночь на понедельник похолодает до +3+5 градусов и местами возможны заморозки. Вторник почти на всей территории страны ожидается пасмурным и дождливым.

Во второй половине недели синоптики обещают улучшение погоды: осадков ожидается мало, кратковременно потеплеет до +11+12 градусов. Ночная температура воздуха на новой неделе будет держаться в пределах +4+7 градусов.