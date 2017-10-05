Перед выездом тракторист не убедился в надежности сцепки прицепа с трактором. В результате оторвавшийся прицеп соскользнул в канаву и врезался в осветительный столб, повредив его.

Утром 5 октября в этой же волости женщина 1977 года рождения не справилась с управлением VOLVO V 70. В результате автомобиль врезался в забор дома и помял его.



«Разули» AUDI

В ночь на 5 октября с автомашины AUDI ALLROAD, припаркованной на ул.Матера, были сняты все 4 колеса. Очевидцев происшествия полиция просит отозваться по телефонам: 63004202, 63004200 или 110. По факту кражи начат уголовный процесс.