Сотрудники полиции остановили на дороге лесовоз, и уже на глаз было видно, что шины почти «лысые». Это подтвердила и проверка - средняя глубина протектора составила всего полмиллиметра, по сути протектора не было вообще, что для перевозчика столь тяжелого груза очень опасно.



Отметим, что в законе указано -глубина протектора летних шин для грузовых автомашин с полной массой, превышающей 3, 5 тонн, и их прицепов не должна быть меньше 1,6 мм.Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».

Однажды 45 лет спустя...

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно...».

Прошло 45 лет с того дня, как мы окончили нашу (теперь уже бывшую) 3-ю среднюю школу. Мы - это 28 учеников 10б класса, выпуск 1972 года. Нам повезло с самого начала: так получилось, что нашей первой и, конечно, самой лучшей учительницей с 1 по 4 класс стала Тамара Георгиевна Закревская, которая взяла группу из детского сада. Мы подружились еще там. А когда в 5 классе нашим классным руководителем стал учитель математики Владимир Александрович Кругликов, мы уже тогда поняли, что нам повезло еще раз...



45 лет назад мы ушли из школы. За все эти годы мы не потеряли друг друга. Конечно, у жизни дорог много, но как-то получалось у нас встречаться. Встреча летом этого года была особенной, юбилейной. На нее из 28 пришли, прилетели 18 человек! Встречались по традиции - у здания школы...



Полностью письмо-поздравление выпускников в честь отмечавшегося в первое воскресенье октября Дня учителя читайте в номере газеты.