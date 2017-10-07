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Семейным врачам хотят увеличить зарплаты до 1125 евро

LETA 05.10.2017. 14:30   Печатать
Министерство здравоохранения подало Латвийской ассоциации семейных врачей предложения по увеличению суммы капитации с 1 января на 1,25-1,60 евро за каждого зарегистрированного в практике семейного врача пациента, сообщила представитель Минздрава Ундине Шулца.

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Таким образом, практики семейных врачей получат в среднем на 553 евро больше, а врач вместо нынешних 859 евро будет получать 1125 евро, что на 266 евро или 31% больше.

 

При расчете суммы капитации будут применяться три целевых критерия - семейный врач должен обеспечить оценку состояния здоровья зарегистрированных у него пациентов, доступность консультаций в течение пяти дней и работу практики семейного врача как в утренние, так и в вечерние часы.

 

Шулца сообщила, что дополнительное финансирование предусмотрено и для повышения зарплаты регистратора до 430 евро в месяц. В сумму капитации будет интегрирована нынешняя плата за качество в размере 55,10 евро в месяц.Для семейных врачей впредь также будут установлены восемь критериев качества вместо 13.

 

Латвийская ассоциация семейных врачей сегодня проводит собрание, на котором планирует принять решение о дальнейшей форме забастовки. В знак протеста против предложенной Минздравом модели финансирования практик многие семейные врачи участвовали в забастовке, которая проходила с 3 июля по 1 октября.

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