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Банк Латвии выпускает комплект коллекционных монет, посвященных поэту Вейденбауму

LETA 05.10.2017. 13:07   Печатать
Сегодня Банк Латвии выпускает комплект коллекционных монет, посвященных латышскому поэту Эдуарду Вейденбауму. Комплект из двух серебряных монет номиналом по 2,5 евро выполнен как стилизованное изображение очков, ассоциирующихся с образом Вейденбаума, знакомым по единственной сохранившейся аутентичной фотографии поэта.

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На аверсе каждой монеты изображены облака, на одной из монет вверху слева помещено факсимиле подписи Вейденбаума, а внизу - строчка из его стихотворения. В верхней части второй монеты слева расположена строчка из еще одного стихотворения поэта.


На реверсе обеих монет в средней части изображена горизонтальная полоса со следами человека на снегу. В верхней части одной монеты полукругом размещена надпись "Eduards", второй - "Veidenbaums".


Автор графического дизайна комплекта монет - художник Арвид Приедите, автор пластического дизайна - Лигита Францкевича. Монеты изготовлены на монетном дворе "Koninklijke Nederlandse Munt" в Нидерландах.
Комплект монет посвящен 150-летию со дня рождения поэта.


Максимальный тираж комплекта "Эдуард Вейденбаум" - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 80 евро.

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