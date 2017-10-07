На аверсе каждой монеты изображены облака, на одной из монет вверху слева помещено факсимиле подписи Вейденбаума, а внизу - строчка из его стихотворения. В верхней части второй монеты слева расположена строчка из еще одного стихотворения поэта.



На реверсе обеих монет в средней части изображена горизонтальная полоса со следами человека на снегу. В верхней части одной монеты полукругом размещена надпись "Eduards", второй - "Veidenbaums".



Автор графического дизайна комплекта монет - художник Арвид Приедите, автор пластического дизайна - Лигита Францкевича. Монеты изготовлены на монетном дворе "Koninklijke Nederlandse Munt" в Нидерландах.

Комплект монет посвящен 150-летию со дня рождения поэта.



Максимальный тираж комплекта "Эдуард Вейденбаум" - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 80 евро.