В целом было проверено 991 многоквартирный жилой дом. Самое массовое нарушение - в 812 случаях - отсутствие проверки электроинсталяции. Жители более половины домов не ознакомлены с инструкцией по пожарной безопасности, в каждом третьем доме такой документ отсутствует или его необходимо переделать.

В домах, которые оборудованы автоматической системой оповещения о задымлении или внутренней системой пожаротушения, оборудование не работает, отмечают в ГПСС.

Еще в 230 домах различные материалы и предметы хранятся в неположенном месте - на лестничной клетке, в коридорах, технических помещениях, а также пути эвакуации не соответствуют требования - заставлены двери и др. Такая практика может привести к человеческим жертвам, напоминают в ГПСС.

Проверки в жилых домах проводятся ежегодно, но на сей раз упор был сделан на многоэтажные здания - в Риге от 12 этажей и выше, в региональных городах - от 6 этажей и выше.

Выявленные в ходе проверок нарушения в установленный срок обязаны устранить управляющие или владельцы зданий.

Как уже ранее писал портал DELFI, с 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения к закону "О пожарной безопасности". Теперь качество соединений контактов надо проверять термокамерами, должна быть установлена сигнализация для утечки газа, переработана инструкция по пожарной безопасности.

К тому же, до 31 декабря 2018 года естественные вентиляционные каналы (вентиляционные шахты) должны быть освобождены от механического оборудования. Это требование также распространяется на механические вытяжки, установленные над плитой практически в каждой квартире.

С 1 января 2020 года детекторы дыма должны быть в обязательном порядке установлены во всех квартирах, частных и дачных домах. Кроме того, в частных домах, в том числе в рядных домах, в которых в каждой квартире имеется своя крыша и отдельный вход, надо установить оборудование для пожаротушения - огнетушители.