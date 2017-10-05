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ГПСС: в многоэтажных домах выявлены массовые нарушения пожарной безопасности

Delfi 05.10.2017. 11:52   Печатать
Два последних месяца сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) проверяли многоэтажные жилые дома по всей Латвии на соответствие нормам пожарной безопасности. Выводы неутешительны - выявлены массовые нарушения закона, сообщает пресс-служба ГПСС.

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В целом было проверено 991 многоквартирный жилой дом. Самое массовое нарушение - в 812 случаях - отсутствие проверки электроинсталяции. Жители более половины домов не ознакомлены с инструкцией по пожарной безопасности, в каждом третьем доме такой документ отсутствует или его необходимо переделать.

 

В домах, которые оборудованы автоматической системой оповещения о задымлении или внутренней системой пожаротушения, оборудование не работает, отмечают в ГПСС.

 

Еще в 230 домах различные материалы и предметы хранятся в неположенном месте - на лестничной клетке, в коридорах, технических помещениях, а также пути эвакуации не соответствуют требования - заставлены двери и др. Такая практика может привести к человеческим жертвам, напоминают в ГПСС.

 

Проверки в жилых домах проводятся ежегодно, но на сей раз упор был сделан на многоэтажные здания - в Риге от 12 этажей и выше, в региональных городах - от 6 этажей и выше.

 

Выявленные в ходе проверок нарушения в установленный срок обязаны устранить управляющие или владельцы зданий.

Как уже ранее писал портал DELFI, с 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения к закону "О пожарной безопасности". Теперь качество соединений контактов надо проверять термокамерами, должна быть установлена сигнализация для утечки газа, переработана инструкция по пожарной безопасности.

 

К тому же, до 31 декабря 2018 года естественные вентиляционные каналы (вентиляционные шахты) должны быть освобождены от механического оборудования. Это требование также распространяется на механические вытяжки, установленные над плитой практически в каждой квартире.

 

С 1 января 2020 года детекторы дыма должны быть в обязательном порядке установлены во всех квартирах, частных и дачных домах. Кроме того, в частных домах, в том числе в рядных домах, в которых в каждой квартире имеется своя крыша и отдельный вход, надо установить оборудование для пожаротушения - огнетушители.

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