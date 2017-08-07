На перекрестке улиц Паста и Спорта в пятницу вечером произошло столкновение велосипеда и автомобиля - молодой человек 1996 года рождения, пересекая дорогу на велосипеде на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Opel Zafira Tourer. В результате столкновения пострадали велосипед и авто.



Несколькими часами позже, около 22.00, на ул. Ригас нетрезвый велосипедист не справился с управлением и, падая с велосипеда, приземлился на стоявший автомобиль Volvo, повредив его. Виновник происшествия, у которого на выдохе было констатировано 2,07 промилле, в результате падения травмы не получил.



В воскресенье во второй половине дня в поселке Накотне Глудской волости был задержан пьяный водитель мопеда без шлема. Констатировано опьянение 1,11 промилле, составлен административный протокол.



Воры в конце минувшей недели орудовали как в городе, так и в его окрестностях. В ночь на пятницу в Озолниеки с первого этажа дома были похищены вещи. Начато уголовное дело. В этом же поселке был украден велосипед, который находился во дворе дома.



В воскресенье днем в кафе по ул. Ригас некий мужчина украл со столика посетителя деньги. Об этой краже полицию проинформировали по телефону.



Полиция начала уголовное дело о краже в Вилцской волости, где из сарая вынесли мотопилу и триммер.