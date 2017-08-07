 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Ограбили посетителя кафе и ездили без шлема

novaja.lv 07.08.2017. 20:42   Печатать
В минувшие выходные на дорогах Елгавы и Елгавского края произошло более 10 ДТП. Совершены также несколько краж - злоумышленники «погостили» в домах и пытались воровать в общественных местах.

На перекрестке улиц Паста и Спорта в пятницу вечером произошло столкновение велосипеда и автомобиля - молодой человек 1996 года рождения, пересекая дорогу на велосипеде на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Opel Zafira Tourer. В результате столкновения пострадали велосипед и авто.


Несколькими часами позже, около 22.00, на ул. Ригас нетрезвый велосипедист не справился с управлением и, падая с велосипеда, приземлился на стоявший автомобиль Volvo, повредив его. Виновник происшествия, у которого на выдохе было констатировано 2,07 промилле, в результате падения травмы не получил.


В воскресенье во второй половине дня в поселке Накотне Глудской волости был задержан пьяный водитель мопеда без шлема. Констатировано опьянение 1,11 промилле, составлен административный протокол.


Воры в конце минувшей недели орудовали как в городе, так и в его окрестностях. В ночь на пятницу в Озолниеки с первого этажа дома были похищены вещи. Начато уголовное дело. В этом же поселке был украден велосипед, который находился во дворе дома.


В воскресенье днем в кафе по ул. Ригас некий мужчина украл со столика посетителя деньги. Об этой краже полицию проинформировали по телефону.


Полиция начала уголовное дело о краже в Вилцской волости, где из сарая вынесли мотопилу и триммер.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Август 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Август forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā