«Вряд ли в интересах магазина была бы продажа кому-либо этих данных в рекламных целях, потому что они сами хотят контролировать информацию. Если только конкретным производителям о сбыте их товаров, но, насколько мне известно, супермаркеты не очень щедры и на такие данные. Распространение данных не в интересах магазинов», - сказал совладелец ИТ-компании Walmoo Гунтис Чодерс.



«Rimi строго придерживается политики защиты личных данных. Доступ к ним имеет только ограниченный круг работников, у которых это входит в прямые обязанности», - рассказала директор Rimi Baltic по развитию бизнеса Гундега Мартинсоне и добавила, что в этом году Rimi работает над введением нового регламента о защите личных данных.



По словам руководителя программы лояльности клиентов Maxima Даце Паэгле, данные владельцев карт Paldies, согласно нормативным актам, не распространяются - они используются, например, для связи с клиентом, если тот выиграл в лотерее или произошел некий инцидент.



«С развитием технологий очень много делается как раз по защите данных и безопасности системы. Наши постоянные клиенты могут чувствовать себя в безопасности, потому что Stockmann обрабатывает личные данные согласно действующим в Латвии нормативным актам, и вне программ лояльности они не используются», - сказала маркетинговый руководитель Stockmann Даце Кокина.



«В наши дни практически ни в чем нельзя быть совершенно уверенным, но надо понимать: если магазин передает данные третьему лицу, у него будут неприятности с законом», - отметила коммерческий директор Elvi Лайла Вартукаптейне.