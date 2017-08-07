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Карты лояльности: торговцы утверждают, что данные в безопасности

Линда Залане 07.08.2017. 12:10   Печатать
Представители компаний розничной торговли утверждают, что личные данные владельцев карт лояльности находятся в безопасности. В тайне содержится и информация о привычках покупателей.

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«Вряд ли в интересах магазина была бы продажа кому-либо этих данных в рекламных целях, потому что они сами хотят контролировать информацию. Если только конкретным производителям о сбыте их товаров, но, насколько мне известно, супермаркеты не очень щедры и на такие данные. Распространение данных не в интересах магазинов», - сказал совладелец ИТ-компании Walmoo Гунтис Чодерс.


«Rimi строго придерживается политики защиты личных данных. Доступ к ним имеет только ограниченный круг работников, у которых это входит в прямые обязанности», - рассказала директор Rimi Baltic по развитию бизнеса Гундега Мартинсоне и добавила, что в этом году Rimi работает над введением нового регламента о защите личных данных.


По словам руководителя программы лояльности клиентов Maxima Даце Паэгле, данные владельцев карт Paldies, согласно нормативным актам, не распространяются - они используются, например, для связи с клиентом, если тот выиграл в лотерее или произошел некий инцидент.


«С развитием технологий очень много делается как раз по защите данных и безопасности системы. Наши постоянные клиенты могут чувствовать себя в безопасности, потому что Stockmann обрабатывает личные данные согласно действующим в Латвии нормативным актам, и вне программ лояльности они не используются», - сказала маркетинговый руководитель Stockmann Даце Кокина.


«В наши дни практически ни в чем нельзя быть совершенно уверенным, но надо понимать: если магазин передает данные третьему лицу, у него будут неприятности с законом», - отметила коммерческий директор Elvi Лайла Вартукаптейне.

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Комментарии:

ну-ка, ну-ка 07.08.2017. 16:32:00
Что-то в магазине у меня ни разу не спросили:
- Вашу карту лояльности, пожалуйста!
Карты именуются либо " карта покупателя", либо "карта друга", либо "карта скидок".
Пргорамма лояльности -знаю, карту -не знаю

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