«Принять участие в заключительном твидовом, или ретро-велопробеге мы приглашаем не только участников велоориентирования, но и других елгавчан», - говорит организатор мероприятия Зане Грава, добавляя, что единственное условие участия в велопрогулке - экипировка в традициях 1918 года. «Это время, когда появилось Латвийское государство, в честь чего и будет организован велопробег», - поясняет З.Грава.



Велопробег стартует в 10.00 от башни Елгавской церкви Св.Троицы. Его маршрут будет проходить мимо Елгавского рынка, по улицам Аусекля, Вецпилсетас, Сакнюдарза, Вальню, Судрабу Эджус. Финиш - на Лиелупском променаде, где запланированы пикник и церемония награждения.

«Не только поездка, но и отдых у реки будут организованы в традициях тех времен», - говорит З.Грава, отмечая, что гостям мероприятия предлагается взять с собой плед и корзинку для пикника.



Велоориентирование - это инициатива, посвященная столетию государства. Участники проекта могли ознакомиться с сотней различных мест в Земгале, в том числе найти пять городских ворот и участки оборонительных валов, исследовать Старую Елгаву и т.д. У каждого из включенных в маршрут объектов участники должны были сфотографироваться, а километраж организаторы проверяли с помощью приложения Endomondo. Следует добавить, что в мероприятии принимали участие 62 человека.



Мероприятие по велоориентированию «Земгальское велолето 2017» организует фонд поддержки «Паралимпийская надежда» в сотрудничестве с Елгавским городским самоуправлением. Цель проекта - собрать представителей разных национальностей и профессий, а также людей с нарушениями двигательных функций для велоактивности в границах Земгале. Выделенное самоуправлением финансирование составляет 700 евро.



Участие в твидовом велопробеге бесплатное. Более подробная информация - по тел. 29733112 или э-почте: [email protected]