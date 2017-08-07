 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Приглашают участвовать в ретро-велопробеге

www.jelgavasvestnesis.lv 07.08.2017. 10:07   Печатать
2 сентября твидовым велопробегом завершится мероприятие по летнему велоориентированию «Земгальское велолето», в рамках которого елгавчане исследовали Земгале, посещая 100 мест для осмотра. Принять участие в велопробеге приглашаются не только участники велоориентирования, но и другие елгавчане. После велопробега состоится награждение участников мероприятия по велоориентированию, а также пикник на Лиелупском променаде.

Смотреть фото (1)

«Принять участие в заключительном твидовом, или ретро-велопробеге мы приглашаем не только участников велоориентирования, но и других елгавчан», - говорит организатор мероприятия Зане Грава, добавляя, что единственное условие участия в велопрогулке - экипировка в традициях 1918 года. «Это время, когда появилось Латвийское государство, в честь чего и будет организован велопробег», - поясняет З.Грава.


Велопробег стартует в 10.00 от башни Елгавской церкви Св.Троицы. Его маршрут будет проходить мимо Елгавского рынка, по улицам Аусекля, Вецпилсетас, Сакнюдарза, Вальню, Судрабу Эджус. Финиш - на Лиелупском променаде, где запланированы пикник и церемония награждения.

«Не только поездка, но и отдых у реки будут организованы в традициях тех времен», - говорит З.Грава, отмечая, что гостям мероприятия предлагается взять с собой плед и корзинку для пикника.


Велоориентирование - это инициатива, посвященная столетию государства. Участники проекта могли ознакомиться с сотней различных мест в Земгале, в том числе найти пять городских ворот и участки оборонительных валов, исследовать Старую Елгаву и т.д. У каждого из включенных в маршрут объектов участники должны были сфотографироваться, а километраж организаторы проверяли с помощью приложения Endomondo. Следует добавить, что в мероприятии принимали участие 62 человека.


Мероприятие по велоориентированию «Земгальское велолето 2017» организует фонд поддержки «Паралимпийская надежда» в сотрудничестве с Елгавским городским самоуправлением. Цель проекта - собрать представителей разных национальностей и профессий, а также людей с нарушениями двигательных функций для велоактивности в границах Земгале. Выделенное самоуправлением финансирование составляет 700 евро.


Участие в твидовом велопробеге бесплатное. Более подробная информация - по тел. 29733112 или э-почте: [email protected]

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Август 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Август forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā