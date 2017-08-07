Врачи взвешивают возможность бастовать в сентябре и октябре. Поскольку осень - период обострения хронических заболеваний, для жителей Латвии возникнут определенные неудобства, прогнозирует С.Вейде.



В данный момент продолжается так называемая «итальянская» забастовка: врачи работают, но в размеренном темпе, принимая до 20 пациентов в день. В акции протеста принимают участие 500 семейных врачей, а поначалу к ней примкнуло свыше 650. По словам С.Вейде, часть бастующих вернулись к работе, часть - оформили очередной отпуск, но есть и те, кто разочаровался в такой форме протеста, и те, кто поддался давлению и угрозам Национальной службы здравоохранения.



Как уже сообщалось, семейные врачи начали забастовку 3 июля, настаивая на повышении своих зарплат и средств капитации, - они на месяц отказались предоставлять оплачиваемые государством услуги, выписывать листы временной нетрудоспособности и рецепты на медикаменты. После переговоров с правительством, не увенчавшихся успехом, была изменена форма протеста, но сама акция не прервана.