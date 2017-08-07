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Осенью семейные врачи могут возобновить забастовку в полном объеме

lsm.lv 07.08.2017. 09:27   Печатать
Поскольку достичь компромисса с правительством не удается, уже в сентябре может возобновиться полномасштабная забастовка семейных врачей, что для пациентов будет «намного болезненнее» июльского аналога, заявила в утреннем эфире LTV президент Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Врачи взвешивают возможность бастовать в сентябре и октябре. Поскольку осень - период обострения хронических заболеваний, для жителей Латвии возникнут определенные неудобства, прогнозирует С.Вейде.


В данный момент продолжается так называемая «итальянская» забастовка: врачи работают, но в размеренном темпе, принимая до 20 пациентов в день. В акции протеста принимают участие 500 семейных врачей, а поначалу к ней примкнуло свыше 650. По словам С.Вейде, часть бастующих вернулись к работе, часть - оформили очередной отпуск, но есть и те, кто разочаровался в такой форме протеста, и те, кто поддался давлению и угрозам Национальной службы здравоохранения.


Как уже сообщалось, семейные врачи начали забастовку 3 июля, настаивая на повышении своих зарплат и средств капитации, - они на месяц отказались предоставлять оплачиваемые государством услуги, выписывать листы временной нетрудоспособности и рецепты на медикаменты. После переговоров с правительством, не увенчавшихся успехом, была изменена форма протеста, но сама акция не прервана.

Расположить последовательности

Комментарии:

А где ответственность, совесть? 07.08.2017. 10:07:52
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Нарушение прав человека на получение медицинской помоши. Предлагаемые больницы, неотложки не справятся, больничные листы не выпишут и т.д. Пора привлекать к ответственности зачинателей и поддерживающих. Семейных врачей убрать, ввести терапевтов в поликлиниках, медицинских центрах и картиба. Денег хотят все. Чем хуже другой предприниматель. Он от государства ничего не получает, организуя свое дело. Так почему же здесь требуют деньги на содержание семейных ЧАСТНЫХ практик. Чем хуже специалисты (медики)?

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