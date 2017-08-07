То, что в Латвии в первом полугодии появилось на свет на тысячу детей меньше, чем год назад, заметили и статистики, и медики в родильных отделениях. Розовые и голубые шарики у Рижского родильного дома появляются каждый день, но врачи с прошлого года видят ту же тенденцию: количество родов уменьшается. Еще в прошлом году рождалось 630-640 малышей, в этом июле - 616, а в предыдущие месяцы - 509, 523... На сотню меньше, чем год назад.



Бэби-бума в Латвии больше не ожидается. Ровно наоборот: с 1991 года смертность опережает рождаемость. Демографический кризис усугубляют и многочисленные семьи, нашедшие лучшие условия для жизни в Англии, Ирландии и т.д.



Главврач Рижского родильного дома Даце Резеберга указывает, что демографическая динамика Латвии стоит на пороге глубокого провала: число женщин репродуктивного возраста сокращается, многие уехали и рожают детей в других странах.



По данным ЦСУ, в первом полугодии 2017 года зарегистрированы 10 175 младенцев. По сравнению с тем же периодом годом ранее - на 990 меньше. Число умерших практически не изменилось - 14 923 человека.



Руководитель отдела статистики населения ЦСУ Сигита Шулца также обращает внимание: в последующие годы ожидается спад числа рождений - следствие обвала рождаемости в 1990-е и массового отъезда за границу.



За негативными демографическими тенденциями следует и увеличение нагрузки на госбюджет: людей работоспособного возраста будет все меньше. Соответственно, и налоговые поступления пропорционально сократятся, тогда как число жителей предпенсионного и пенсионного возраста вырастет, поясняет Дайнис Стикутс, заместитель директора Департамент анализа народного хозяйства Минфина.



Система фондированных пенсий, в которой каждый сам копит себе на старость - лишь один из спасательных кругов. Д.Стикутс указывает, что у людей есть выбор - собирать средства на втором и третьем уровнях пенсионной системы или положиться на «четвертый уровень» в лице собственных детей.



В более широком контексте эта демографическая яма означает и изменения для народного хозяйства: меньшие обороты и поступления в бюджет, пустые школы и вузы. «Работа» - экономисты в один голос называют самое быстрое лекарство от происходящего. Если в конкретном месте есть работа, например, построен новый завод, вырастает и новая инфраструктура. Однако сразу возникает вопрос: где найти специалистов?



Надо думать об «умной иммиграции», которая не угрожала бы нашей культурной среде, указывает Д.Стикутс. Например, иностранные студенты, сейчас обучающиеся в Латвии, могли бы быть потенциальными жителями страны. «Не знаю, достаточно ли этого», - признается Д.Стикутс.



Упоминает он и ценности - например, готов ли человек жертвовать чем-то ради детей, зная, сколько времени и энергии требует их воспитание.



В апреле этого года портал Rus.Lsm.lv, опираясь на последние на тот момент данные ЦСУ, сообщал, что по итогам первых трех месяцев число новорожденных в Латвии сократилось почти на 7% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Перелом наблюдавшейся до того тенденции постепенного увеличения числа новорожденных произошел летом 2016 года. Причина, насколько можно судить по данным ЦСУ, не в том, что рожать стали менее активно, а в сокращении числа рожающих.



Нынешнее уменьшение числа новорожденных накладывается на сокращение численности взрослого населения, причем эта тенденция наиболее выражена в более молодой части общества, находящейся в детородном возрасте. Так, за 5 лет (с 2011 по 2016) численность групп латвийцев, которым в начале прошлого года было 20-34 года (и, соответственно, 15-29 лет в 2011-м), сократилась на 7,3-8,7%.



Как уже писал Rus.Lsm.lv, за 2016 год население Латвии уменьшилось на 16 тыс. человек. Такая тенденция - сокращение численности населения в среднем на 1% в год - наблюдается как минимум с конца 1990 годов. Ее поддерживают два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 по 2014 год население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн., и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выраженно обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция - иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).