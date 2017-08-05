А.Куртеян работал главным тренером команды с декабря 2016 года. Под его руководством клуб Jelgava провел 19 официальных матчей (высшей футбольной лиги SynotTip, кубка Латвии и Европейской лиги УЕФА), одержав 8 побед (однако 2 победы над клубом Babīte/Dinamo аннулированы) и дважды сыграв вничью.

«Трудовые отношения с 43-летним тренером прерваны по обоюдному согласию сторон. Главная причина такого решения - неудовлетворительные результаты команды: клуб не прошел во второй квалификационный круг Евролиги УЕФА, и в настоящее время не входит в тройку сильнейших на латвийском чемпионате высшей лиги», - говорится на домашней интернет-страничке ФК Jelgava.

Прекращены также трудовые отношения с ассистентом главного тренера Дмитрием Калашниковым. К субботнему (5 августа) выездному матчу с командой Ventspils елгавский клуб готовил исполняющий обязанности главного тренера Давис Цауне вместе с ассистентом и играющим тренером Валерием Редько.



ФК Jelgava поблагодарил А.Куртеяна и Д.Калашникова за вложенный труд и пожелал успехов в дальнейшей карьере.