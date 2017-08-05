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За нарушение правил обслуживания отходов в Озолниекском крае начат уголовный процесс

LETA/novaja.lv 05.08.2017. 17:14   Печатать
Полиция возбудила уголовный процесс по поводу возможных нарушений правил обслуживании отходов на старой ферме Stigmаs в Озолниекском крае, сообщила агентству LETA представитель Земгальского региона Госполиции Диана Бриеде.

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Уголовный процесс по ст.99 ч.2 Уголовного закона (за нарушение правил обслуживания отходов, если это нанесло существенный вред окружающей среде, здоровью людей, вещественным или хозяйственным интересам) возбужден на основании заявления, полученного от Государственной службы среды. Более подробной информации о ходе расследования Госполиция пока не предоставляет.

 

В конце июля Государственная служба среды (ГСС) сообщила, что на территории старой фермы Stigmas хранятся масляные фильтры, различные растворители, краски, содержащие опасные вещества, моторные и смазочные масла, агрохимические отходы и другие вещества. Общий объем этих отходов составляет около 178 тонн.

 

Специалист общественных отношений Государственной службы среды Марута Буклевича пояснила, в отличие от ситуации в Юрмале, где после пожара на территории свалки опасных отходов нужно было действовать незамедлительно, чтобы устранить угрозу для окружающей среды и жителей, длительно неправильно хранящиеся опасные отходы на территории Stigmas Озолниекского края прямой, немедленной угрозы для среды не создают. «Отходы находятся внутри помещения, где есть герметическое половое покрытие. К тому же после встречи с руководством Озолниекской краевой думы 3 июля территория, где хранятся отходы, ограждена, и туда прегражден доступ посторонним. ГСС и впредь готова к диалогу с Озолниекской краевой думой, чтобы найти наилучшее решение ситуации», - отметила М.Буклевича.


Уже сообщалось что хозяйственная деятельность предприятия ООО Metarex, работающего на этой территории, остановлена; начат процесс правовой защиты. ГСС пока еще не удалось выяснить мнение ООО Metarex по поводу сложивншейся ситуации и предложений по ее решению, так как коммерсант уклоняется от связи.

 

26 июля ГСС отправила письмо в Озолниекское краевое самоуправление, в котором сообщило о планируемых действиях ГСС по устранению незаконной деятельности в Stigmas. ГСС обратилась также в Госполицию с просьбой начать уголовный процесс за нарушение правил хранения отходов на территории Stigmas.

 

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