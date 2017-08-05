 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

53% пенсионеров получают до 300 евро

www.press.lv 05.08.2017. 15:14   Печатать
В первом полугодии средняя пенсия по старости составила 304,30 евро, что на 8,15 евро больше, чем в прошлом году в среднем, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС).

 

В прошлом году средняя пенсия по старости составляла 296,15 евро, пишет press.lv.

 

 

По сравнению с годом ранее, количество получателей пенсии по старости существенно не изменилось. Пенсию получают в среднем 457 270 человек.

 

В июле 53% пенсий составляли 200-300 евро, 27,4% - 300-500 евро, 12,2% - менее 200 евро, 7,3% - более 500 евро.

Пенсию свыше 1500 евро в месяц в июне этого года получали 1 680 человек, а больше всего людей, 41 768, получали пенсию в размере 250-260 евро.

 

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Август 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Август forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā