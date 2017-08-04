В пеший путь в Аглону из Елгавы отправились около 25 паломников. В первый день они планируют дойти до Иецавы, преодолев 33 км. Ночевать паломники собираются в школах и палатках, проходя ежедневно по 20-30 км. Предусматривается, что в Аглону елгавская группа паломников во главе со священником Агрисом Рулюксом придет 13 августа. Скорее всего, по пути в Аглону, группа елгавчан разрастется, так как некоторые верующие по различным причинам ( в том числе из-за занятости на работе) решили присоединиться паломникам позднее.

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии будет отмечаться с 12 по 15 августа. В этом году правительство выделило на его организацию 134 102 евро.