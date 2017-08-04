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Елгавские паломники отправились в Аглону

novaja.lv 04.08.2017. 11:55   Печатать
С 12 по 15 августа в Аглоне будет отмечаться праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. По традиции тысячи человек ежегодно совершают в Аглону пешее паломничество. В этом году первая группа из Лиепаи отправилась в путь уже 27 июля. А в пятницу, 4 августа, со святой мессы в Елгавском католическом соборе Пречистой Девы Марии курс на Аглону взяла и группа елгавчан

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В пеший путь в Аглону из Елгавы отправились около 25 паломников. В первый день они планируют дойти до Иецавы, преодолев 33 км. Ночевать паломники собираются в школах и палатках, проходя ежедневно по 20-30 км. Предусматривается, что в Аглону елгавская группа паломников во главе со священником Агрисом Рулюксом придет 13 августа. Скорее всего, по пути в Аглону, группа елгавчан разрастется, так как некоторые верующие по различным причинам ( в том числе из-за занятости на работе) решили присоединиться паломникам позднее.

 

Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии будет отмечаться с 12 по 15 августа. В этом году правительство выделило на его организацию 134 102 евро.

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