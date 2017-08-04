Ремонтные работы в поликлинике запланированы в связи с переводом отдела женской консультации из помещения по ул.Райня на третий этаж поликлиники. «Срок аренды помещений в аптеке, где располагается женская консультация, истекает в декабре этого года, потому мы приняли решение разместить женскую консультацию на третьем этаже поликлиники, освободив этот этаж и переведя кабинеты принимающих там специалистов на другие этажи», - пояснила член правления Елгавской поликлиники Гунта Арните, добавив, что женская консультация будет переведена в здание поликлиники после завершения ремонтных работ - в конце ноября.

Связанные с переменами ремонтные работы поначалу запланированы на первом этаже, а позднее - на четвертом. Перед началом работ помещения освободят; врач по профессиональным заболеваниям с 7 августа будет принимать в 106 кабинете (там он будет вести прием и впредь), в свою очередь, процедурный кабинет временно (с 29 августа до 30 сентября) будет находиться на 4 этаже в 408 кабинете. Надо добавить, что до конца декабря прекращено оказание гинекологически-хирургических услуг в дневном стационаре поликлиники.

Во время строительных работ планируется сделать перепланировку нескольких кабинетов, покрасить стены, сменить половое покрытие, а также встроить мебель, необходимую для приема специалистов. В отдельных помещениях запланирована и замена потолков.

Планируется, что после завершения строительных работ на первом этаже разместится дневной стационар,кабинет вакцинации и процедур, а также гардероб, в свою очередь, на четвертом этаже - массажный кабинет, кабинеты подологов, косметологический кабинет, кабинеты эндоскопии и физикальной терапии. На других этажах поликлиники в ближайшее время изменений не предвидится. Дополнительная информация о запланированных изменениях во время ремонтных работ доступна на домашней страничке лечебного учреждения www.jelgavaspoliklinika.lv.